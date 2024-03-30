لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال Wanasah TV وكيفية ضبطها على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة بيبي للأطفال واحدة من أهم القنوات المطلوبة بشدة من قِبَل الأهالي الذين يسعون إلى تسليت أطفالهم؛ تتميز هذه القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني المخصصة للصغار، مما أثار إعجاب جمهور واسع؛ وبالتالي، يبحث الكثيرون عن تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة بيبي للأطفال Wanasah TV

توفر قناة وناسة للأطفال مجموعة واسعة من الأغاني العربية الممتعة والترفيهية المخصصة للصغار، بما في ذلك أغاني مشهورة مثل “أنا لولو الشطورة” و”وينك يا لولو” والعديد من الأغاني والأناشيد الأخرى؛ يمكنك الاستمتاع بمحتوى القناة من خلال الحصول على الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال على الريسيفر

لتنزيل قناة وناسة للأطفال، يمكن للأمهات والآباء اتباع الخطوات التالية بسهولة: