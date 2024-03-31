ارخص هواتف شاومي بـ 4000 جنيه فقط .. تصميم مميز ومواصفات جبارة

ارخص هواتف شاومي هو ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل عدد كبير من المستخدمين، خاصة أن شركة شاومي تتميز بإصدار مجموعة من الهواتف المميزة بالعديد من الخصائص عالية الجودة وبسعر مميز لذلك فإن تلك الهواتف تلاقي رواج كبير من قبل عدد من المستخدمين لما يمتلكه من مجموعة من الإمكانيات المميزة، مع تصميم الهاتف بجودة ودقة عالية، بحيث نستعرض في السطور التالية مواصفات أرخص هاتف.

ارخص هواتف شاومي

يعتبر هواتف شاومي ريدمي A1 من أفضل الهواتف المميزة الذي يتميز بسعر مميز مع عدد من المواصفات المميزة المتوفرة في تصميم الهاتف مقارنة بسعره المميز، ومن مواصفاته المميزة ما يلي:

الشاشة مصممة من نوع IPS lcd، بمقاس يصل ل 6.52 انش وجودة 1600*720بكسل.

تصل سعة الذاكرة ل 32 جيجا بايت مع وجود ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بايت ويمكن استخدام كارت ميموري لزيادة سعة الذاكرة.

البطارية تعمل بمعالج 12 نانو مع وجود معالج رسومي، وسعتها 5000 مالي أمبير وقوة شحن 10 واط.

الكاميرا مصممة بدقة 5 ميجا بكسب مع فتحة عدسة FA وخلفية مزدوجة الدقة 8 ميجا بكسل ودقة 0.8 ميجا بكسل.

مزود بمستشعر بصمة بالإضافة انه يدعم مستشعر التسارع وكارت ميموري.

خصائص هاتف ريدمي A1