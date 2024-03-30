اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي..كشف مشمولي الرعاية الوجبة 7 عبر وزارة العمل

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بداية شهر رمضان المبارك نظرًا لزيادة احتياجات الأسر خاصة تلك التي تضم أطفالًا، ورغبتهم في توفير الاحتياجات المنزلية والسلع الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لكل أسرة، وتسعى وزارة العمل العراقية جاهدة لضمان توفير كافة مستحقات الدعم للأسر المحتاجة، وسوف تعلن عن أسماء المستفيدين من دعم الدولة العراقية لتلبية احتياجاتهم عبر الساعات القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تم تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي في دولة العراق بهدف دعم الفئات المحددة من المواطنين الذين يعانون من الفقر والحاجة إلى الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد حددت وزارة العمل

شروطًا لتحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ومنها:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

عدم وجود وظيفة توفر دخلًا ثابتًا.

عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

أن تتكون الأسر المستحقة للدعم من 4 أفراد على الأقل.

تسعى وزارة التربية والتعليم بالعراق إلى تقديم خدمات متعددة لجميع المواطنين، ومنها توفير موقع إلكتروني خاص لتسهيل عملية التسجيل في برامج الدعم المختلفة، ويتم ذلك بهدف توفير وسيلة سهلة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى الدعم اللازم، حيث يتم التقديم الإلكتروني عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مجموعة من الإجراءات التالية:

قم بالنقر على موقع وزارة العمل العراقية.