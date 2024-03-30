دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024 …. اللهم انك عفو تحب العفو فأعف عنا

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024 ، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى عدد كبير من المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان لما فيها من ثواب كبير وفضل، ومن أفضل العبادات في شهر رمضان هو الدعاء فيتقبل الله دعوة الصائم في هذا الشهر المبارك لأنها به ساعة استجابة ، ولهذا يبحث المسلمون في شتى أنحاء العالم العربي عن دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024 ، ووفقاً لحديث رسولنا الكريم حين قال”ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم، رواه الترمذى وابن ماجه.

اللهمّ اجعلنا في هذا اليوم من المُتّقين المُخلصين لك، المُقربين المُحِبّين لِرسولِكَ، المُوفّقين لطاعتِكَ، المُستجيبين لدعوتِكَ، المُحْسِنِين إلى عبادِكَ، اللهم ارزقني فيه: الصبر على طاعتِكَ، الشكر على نعمِكَ، الرضا بقضائِكَ، الإخلاص في عبادتِكَ، الصدق في قولِي، الحياء منك ومن عبادِكَ.

اللهمّ اجعلني في هذا اليوم من المُفلحين المُنجحين، الذين وفّقتهم لطاعتِكَ، وزكّيت نفوسَهم بالهدى، وهديتهم إلى صراطِكَ المستقيم، اللهمّ اجعلني فيه من المُؤمنين المُقْبلين على طاعتِكَ، الذين آمنوا بآياتِكَ، واتبعوا رسولَكَ، وعملوا الصالحاتِ.

أفضل الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان

ويجب على المسلم أن يغتنم الفرصة ولا يفوتها ويجتهد بالدعاء والصلاة والصيام وتلاوة القرآن والاستغفار، لينال فضل وثواب العشر الأواخر من شهر رمضان وما فيها من ثواب عظيم.