أفضل 5 أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 ( اللهم اهدني فيمن هديت )

يتساءل الكثيرون عن دعاء اليوم العشرون من شهر رمضان، وهو أمر يبرز أهمية الدعاء خلال هذا الشهر الفضيل، في هذا اليوم يكثر الدعاء بالرحمة والمغفرة وتشتد الدعوات بالقرب والاقتراب من الله، يُشجّع المسلمون على التضرُّع إلى الله بقلوب متواضعة، والاستغفار من الذنوب، وطلب الثبات على الطاعات والنجاة من النار، ومن الأدعية التي يمكن أن تُقال في هذا اليوم ( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ) أو ( اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ).

( اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت ).

دعاء العشر الأواخر من رمضان

( اللهم افتح لي أبواب الجنان، وأغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين ).

( اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين ).

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك ).

( اجعل اللهم سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولًا، وعيبي فيه مستورا وارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من عسر إلى يسر، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين ).

( اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك ).

فوائد الدعاء في العشر الأواخر

يُذكر أن من فوائد هذا الدعاء أنه يبعث الله إليه ألف ملك يحفظونه من كل جبار وشيطان وسلطان، ويُكتب له بكل من صام شهر رمضان ستين سنة مقبولة، ويُجعل الله بينه وبين النار سبعين خندقًا، كل خندق كما بين السماء والأرض.