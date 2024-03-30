ضيف رامز جاب من الأخر اليوم الحلقة 20 السبت 30 مارس.. ضحايا رامز جلال غدا الاحد 21 رمضان

يتساءل العديد من المتابعين عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم التاسع عشر من شهر رمضان حيث تصدر قائمة الترندات منذ بداية عرض الحلقة الأولى منه، وقامت فكرة برنامج هذا الموسم الرمضاني حول تنفيذ مقالب بين مشاهير معروفين، حيث يتورط بعضهم في خلافات سابقة، ولهذا سوف نوضح كافة التوقعات عن ضيف حلقة اليوم.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

وطبقا لبعض التسريبات من المتوقع أن يتضمن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم ضيفًا مثيرًا، وهو الفنانة منة شلبي وأسماء زيدان،كما يستضيف غدا الاحد 21 من رمضان الفنان مصطفي شاكوش وطليقته، ويستقبل رامز جلال الضيوف بشكل طبيعي في موقع التصوير ويتفق معهم على إجراء حلقة حوارية خفيفة بعيدًا عن المقالب والعنف الذي اشتهر به سابقًا، ولكن بعد لحظات، تأتي المفاجأة الكبرى حيث يسقط الضيف في فتحة أنبوب ليصطدم بشخص مشهور آخر، مما يتسبب في حدوث مشاكل بينهما عادةً، ويظهر رامز جلال في هذه المرحلة ليكشف أن كل ما يحدث هو مجرد مقلب، ويتعين على ضيوف البرنامج بذل مجهود لإنهاء مراحل البرنامج، وبينما يبقى رامز في مكان بعيد ولا يواجههم مباشرة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

في صدد حديثنا عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، ينبغي أن ننوه إلى أن حلقة اليوم من هذا البرنامج سيتم عرضها

بعد فترة الإفطار مباشرةً حيث يكون العرض في تمام الساعة 6:16 مساءً بتوقيت مصر و7:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 1:00 صباحًا على نفس القناة.

وقد استضاف برنامج “رامز جاب من الآخر” في الحلقة الثامنة عشر الفنانين أصايل محمد وحسن عسيري، وشهدت هذه الحلقة تفاعلاً كبيراً وردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي.