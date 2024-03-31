بعد التعديل.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس في مصر اعرف هتمتحن امته؟

صرحت وزارة التعليم المصرية عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 في كافة المدارس المصرية وذلك على صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام، كما نشرت مفاجأة بشأن أعياد المسيحين القادمة كل تلك التفاصيل سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

نشرت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الطلاب ولكافة المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية وأيضًا طلبة الجامعات، حيث صرحت الهيئة الإعلامية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات طلاب النقل وكذلك طلبة الشهادة الإعدادية سيحين موعدها في 8 مايو 2024 على أن ينتهي في يوم 23 من شهر مايو 2024.

صفوف دراسية لن تخوص امتحانات الترم الثاني

وبعد التعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للشهادة الإعدادية، فلقد أشارت التعليم بانه وفقًا لجدول امتحانات الترم الثاني فسيكون أيام أربعة وخمسة وستة وسبعة من شهر مايو إجازة بسبب أعياد المسيحين، ونوهت الوزارة بأن هناك 3 من الصفوف لن تدخل الامتحانات بسبب إعفائهم منها وفقًا للقانون حيث لن يتم عقد تلك الامتحانات من الصف الأول إلى الصف الثالث الإبتدائي وذلك في ضوء الفلسفة الخاصة بنظام التعليم الجديد واستكمالاً لتطوير منظومة التربية والتعليم والتي انطلقت عبر المراحل الإبتدائية والمناهج الخاصة بها في ضوء المعايير الدولية.

عملية التقييم

ومن المتعرف لأنه سيتم تقييم الصفوف من الأول وحتى الثالث الإبتدائي بنظام قياس السلوك والأداء من دون أي امتحانات عبر المهام الفردية والجماعية سواء الشفهية أو التحريرية أو المهارية وذلك في ضوء هذه الطرق: