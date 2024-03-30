ضيف برنامج رامز جلال اليوم الحلقة 20 وضحية رامز جاب من الأخر غدا الاحد 21 رمضان عبر قناة ام بي سي مصر

تصدر ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم خلال الساعات الراهنة وذلك لأن رامز جلال أحد أبرز نجوم برامج المقالب في مصر والوطن العربي، وبدأ مسيرته في عالم برامج المقالب منذ عام 2011 مع برنامج “رامز قلب الأسد” ففي هذا البرنامج يتم استضافة الضحايا ويفاجأون بمواقف غريبة مثل فتح باب المصعد ليجدوا أسدًا مربوطًا، ولكن العام الحالي يأتي رامز ببرنامج جديد يختلف عن الأعوام السابقة حيث يدعو الضيوف لحضور برنامج حواري بدلًا من برنامج المقالب المعتاد، ويتم استضافة الضيوف مع خصمهم بهدف الصلح بينهم، وسوف نوضح من هو ضيف حلقة اليوم التاسع عشر من رمضان عبر السطور القادمة.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

ترقب العديد من الجماهير معرفة هوية ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم وذلك بعدعرض برنامج “رامز جاب من الآخر” على قنوات MBC خلال شهر رمضان المبارك حيث يتميز هذا الموسم بتغييرات ملحوظة عن المواسم السابقة ويحتوي على العديد من المشاهد المسلية والمضحكة، ينتظر محبو البرنامج بفارغ الصبر معرفة هوية ضحايا رامز جلال كل يوم.

ومن المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جلال اليوم هما زينة و أسماء جلال، وغالبا ماتكون الحلقة مليئة بالمواقف المضحكة والمسلية، ومن المتوقع ايضا ان يكون ضحايا رامز جاب من الأخر غدا الاحد الحلقة 21 مصطفي شاكوش وطليقته.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

وبعد أن أوضحنا ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، يجدر بنا الإشارة إلى أنه يتم عرضه منذ بداية شهر رمضان الكريم على قناة MBC مصر في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك مباشرة بعد آذان المغرب.

وبينما في المملكة العربية السعودية يتم بث البرنامج على قناة MBC مصر في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت الرياض، وكما يتم إعادة عرض البرنامج في تمام الساعة 1:00 صباحًا على قناة MBC مصر.

ويكون تردد قناة MBC مصر على نايل سات على النحو التالي