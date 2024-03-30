تكنولوجيا
“اصدار ضد الحظر”.. خطوات تحميل تطبيق WhatsApp gold اخر تحديث 2024 وأهم مزايا التطبيق
خطوات تحميل تطبيق WhatsApp gold
تحميل تطبيق WhatsApp gold، تمت إضافة العديد من التحسينات والمزايا الجديدة التي ستستمتع بها جميع مستخدمي واتساب الذهبي، ومن بين هذه التحديثات:
- تم حل مشكلة تنزيل الثيمات، حيث يمكنك الآن تحميلها أو تحديثها بسهولة.
- تم إزالة ومعالجة جميع الأخطاء التي كانت تسبب الحظر لفترة معينة أو غير ذلك.
- تم تشغيل الرد التلقائي دون وقوع في أي مشاكل.
- تم تغيير عملية تنزيل أي حالة لتكون خالية من المشاكل السابقة.
- تم حل مشاكل اتصال الحزمة بشكل كامل.
- تم تعديل الإعدادات لتمكين التنزيل السلس والتلقائي لأي صور أو مقاطع فيديو مشاركة.
- يمكنك الآن تنزيل حالات واتساب بجودة عالية جداً HD بسهولة.
- يتيح لك التطبيق إزالة أي رموز تعبيرية تم تنزيلها بنقرة واحدة.
مزايا تطبيق WhatsApp gold
تتميز التطبيق بمجموعة من المزايا الرائعة التي تمنح المستخدمين تجربة استخدام خالية من المخاطر للخصوصية، ومن بين هذه المزايا:
- يتلقى التطبيق تحديثات مستمرة مما يحافظ على نظافته من الفيروسات ويضيف مزايا جديدة بانتظام.
- يتمتع التطبيق بمستوى عالٍ من الأمان، مما يسمح للمستخدمين بالاستخدام دون القلق بشأن التجسس أو الاختراق.
- يستخدم التطبيق الإصدار 2.23 الأحدث، والذي يتضمن تمديد مدة عرض الحالة تلقائيًا لأكثر من 30 ثانية.
- يوفر التطبيق خيار إخفاء لوحات القراءة التي قد تظهر بشكل مُزعج.
- يسمح التطبيق للمستخدمين بإخفاء إشارات مشاهدة الحالات التي تم مشاركتها، مما يحافظ على الخصوصية.
- يمنع التطبيق حذف الرسائل المرسلة، مما يحمي خصوصية المحادثات.
- يتيح التطبيق للمستخدمين إيقاف عرض الإشعارات لحالات التنزيل للملفات المحولة.
- يضيف التطبيق خيارًا لإضافة قفل سري للمحادثات، مما يجعلها غير قابلة للوصول إلا برقم سري.
- يشغل التطبيق التسجيلات تلقائيًا دون الحاجة للتدخل اليدوي.
- يوفر التطبيق وضعًا ليليًا كاملاً وإمكانية تخصيص إعدادات الألوان وفقًا لتفضيلات المستخدم.