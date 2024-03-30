موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية الافريقية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يهتم عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة بالتعرف على موعد مباراة الزمالك وفيوتشر، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور ربع نهائي من كأس الكونفيدرالية الافريقية، وهذا ما سوف نستعرضه من خلال السطور التالية….

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر التي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 31 يناير 2024، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 أبريل 2024، ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه والفوز عليه، ويسعى الزمالك أن يظهر بأداء جيد ليرضي جماهيره التي استاءت من أداءه في الدوري المصري وكأس مصر ، ويتواجد الزمالك في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها الفريق بعد أن شارك في 11 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 4 مباريات وخسر في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات أخرى، وكانت المباراة الأخيرة للزمالك عندما خسر أمام الجونة بـ 3 أهداف مقابل هدفين، كما أنه خسر أمام المارد الأحمر في نهائي كأس مصر بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما في السعودية يوم 8 مارس الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وسوف تذاع مباراة الزمالك وفيوتشر على قناة بي ان سبورت التي يمكنكم استقبال ترددها على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي: