” سابق الكل في المعرفه” اضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق الإصدار الأخير جربها ولن تندم ابدا

واتساب بلس الأزرق، هذا التطبيق يكون بديلًا مميزا للواتس اب العادي ويشتمل على العديد من المميزات التي لا تحصى، لهذا يرتفع البحث عن ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق فمن المعروف أن ذلك الإصدار يقوم بتوفير تجربة رائعة للمستخدمين، وهو آخر إصدار من واتس اب مع تحديث شهر يناير 2024 وفيما يلي سنتناول معا المميزات التي يشتمل عليها.

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

يتساءل المواطنين عن ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، حيث إنه يشتمل على العديد من المميزات التي لا حصر لها فتلك الميزة الجديدة هو أنه من الممكن للأشخاص أن يقوموا بقفل التطبيق عن طريق رقم سري او بواسطة بصمة الإصبع، ويمكن أن تقوم هذه الميزة يمنحك العديد من الأمور فهي تقوم بالاتي:

تجعل البيانات الخاصة بك ومعلوماتك في حماية تامة.

كذلك أن من سمات التطبيق أنه من الممكن أن تستخدم الصور المتعلقة بك الشخصية لتكون صورة ملفك الشخصي أو من الممكن أن تستخدم صورك كملصقات بالمحادثة.

كما أن هذه الميزة تجعل لديك شعور بأن جميع البيانات الخاصة بك محمية إن كان هاتفك في يد أشخاص كثيرة.

خطوات تحميل إصدارات واتساب الأزرق

يمكن الآن تحميل تطبيق واتساب بلس الأزرق بسهولة بالسير على الخطوات التالية: