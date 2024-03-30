كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 Pdf الوجبة الاخيرة

تعد معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من بين الأشياء الرئيسية التي تتصدر محركات البحث الخاصة بدولة العراق في الوقت الحالي ويأتي هذا الاهتمام المتزايد نتيجة لتفعيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة القدرة على الاستعلام عن الدعم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال خطوات محددة وسهلة يمكن القيام بها دون الحاجة لزيارة أي مكتب أو فرع تابع للوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يُمكن للمواطنين العراقيين المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية معرفة أسماء المقبولين في الوجبة السابعة، وكذلك تحميل كشوفات الأسماء بصيغة PDF، من خلال خطوات إلكترونية سهلة عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الوصول إلى منصة مظلتي

من خلال القائمة الرئيسية للموقع، اختر أيقونة “برامج الدعم”.

من قائمة البرامج المتاحة، اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

من قائمة الخدمات المتاحة في البرنامج، اختر “خدمة الاستعلام”.

أدخل بياناتك الشخصية بدقة، مثل: الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، والرقم الوطني.

حدد رقم الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها (الوجبة السابعة).

بعد التأكد من صحة جميع المعلومات، اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك حالة طلبك على الشاشة، سواء تم قبوله أو رفضه أو أنه قيد المراجعة.

إذا تم قبول طلبك، ستتمكن من تحميل كشوفات الأسماء المقبولين في الوجبة السابعة بصيغة PDF.

قيمة دعم الرعاية الاجتماعية

تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن قيمة دعم الرعاية الاجتماعية تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة وتُحدد الوزارة قيمة الدعم على النحو التالي: