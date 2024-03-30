وزارة المالية توضح طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في عموم العراق لكافة المستفيدين بعد الزيادة الأخيرة 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات المستفيدين من الرواتب التقاعدية على طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق بعد الزيادة الأخيرة المقررة من وزارة المالية والتي تم تطبيقها بالعراق بشروط وضوابط محددة حيث تم فرض تلك الزيادة بمقدار 100 ألف دينار عراقي لجميع من كان راتبه أقل أو يساوي مليون دينار عراقي ولا تشمل تلك الزيادة كل من راتبه الشهري أكثر من مليون دينار عراقي لذلك فتلك الزيادة مخصصة لرفع مستوى المعيشة والدخل الشهري لمحدودي الدخل في العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم كيفية الاطلاع على الراتب التقاعدي في دولة العراق للتعرف على تفاصيل الراتب بعد الزيادة.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق للمستفيدين 2024

للعلم مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في الدولة يرغب العديد من المستفيدين التعرف على طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق لجميع المحافظات لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات التالية كالآتي بالتفصيل الآن:

الدخول على موقع وزارة المالية في دولة العراق.

ثم بعد ذلك عليك اختيار الضغط على خدمة الاستعلام.

عليك بعد ذلك فتح نموذج طلب الاستعلام عن راتب التقاعد وتسجيل كافة البيانات الشخصية.

تسجيل أسم المستفيد ورقم البطاقة الشخصية وغيرها من البيانات المطلوبة.

ثم في النهاية الضغط على خدمة الاستعلام وسوف يظهر لك تفاصيل الراتب التقاعدي بالعراق.

ما هي موعد إيداع الراتب التقاعدي بالعراق

أوضحت وزارة المالية بأن موعد إيداع الراتب التقاعدي بالعراق سوف يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي لذلك سوف يتم الصرف لجميع المستفيدين المتطابق عليهم الشروط للحصول على الرواتب التقاعدية في يوم 1 من شهر أبريل لعام 2024م وحتى الآن لم يصدر قرار بتغير الموعد في العراق لهذا الشهر.