التعليم تعلن عن شروط التقديم في مسابقة شغل 18 ألف وظيفة مساعد مادة… والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن شروط التقديم في مسابقة شغل 18 ألف وظيفة مساعد مادة، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور “رضا حجازي” حيث يسعى عدد كبير من الخريجين على الالتحاق بمسابقة وزارة التربية والتعليم والتي أعلنت عن حاجتها لـ 18 ألف معلم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط ونتيجة المسابقة رابط الاستعلام …

مسابقة شغل 18 ألف وظيفة مساعد مادة

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسابقة التربية والتعليم 2024، وكانت وزارة التعليم أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالمسابقة يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2024، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أنها سوف تقوم بعقد امتحانات الكترونية لضمان الشفافية بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلت عنها، وأضاف مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه يمكن للمتقدمين الإطلاع على نتائج مسابقة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت من هنا .

اضغط على مسابقة وزارة التربية والتعليم.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل.

شروط التقديم في مسابقة شغل 18 ألف وظيفة مساعد مادة

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدد من الشروط اللازمة للتقديم في الوظائف المعلن عنها وهي: