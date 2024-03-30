“سجل أولادك من هنا” خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات عبر موقع دعم مصر

تعتبر خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 هي واحدة من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها المواطنين في جميع المحافظات المصرية، خاصة وأن الجميع يسعى إلى تسجيل الأبناء على البطاقات التموينية من أجل زيادة حصته في السلع الغذائية والتموينية وكذلك زيادة حصة الخبز المدعم المقدمة من جانب الوزارة، ومن جانبها فقد حددت الوزارة مجموعة من الخطوات اللازمة للإضافة، تابعوا معنا السطور القادمة من هذا المقال لنتعرف على الخطوات الصحيحة والرابط المخصص للإضافة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” عن تقدمه بطلب لمجلس الوزراء ضمن الموازنة الجديدة للدولة بشأن إضافة المواليد للأسر والفئات الأكثر احتياجاً، بدأ الجميع في البحث عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وجاءت الخطوات على النحو الآتي:-

أولاً: يرجى التوجه إلى موقع دعم مصر على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا: قم باختيار أيقونة الخدمات التموينية، ثم قم بتسجيل الدخول أو سجل حساب جديد.

ثالثًا: أنقر على خدمة إضافة مواليد جدد أو ضم أفراد أسرتي.

رابعًا: اختر عدد أفراد الأسرة وسجل كافة البيانات المطلوبة.

خامسًا: يتعين عليك كتابة اسم الأبن أو الأبنة المراد إضافته والرقم القومي وكافة البيانات الأخرى.

سادسًا: اضغط على أيقونة إضافة.

الفئات المستحة اضافة المواليد على بطاقة التموين

بعد التعرف على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 نتعرف الآن على الفئات التي يحق لها الإضافة في الوقت الحالي، وذلك وفقاً لما قام الدكتور علي المصيلحي بتحديده حيث يحق للأسر الأكثر احتياجًا من يتقاضون معاشات تكافل وكرامة أو التضامن الاجتماعي وكذلك أصحاب المعاشات الذين يتقاضون راتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وذلك بالإضافة إلى أبناء الشهداء والأرامل والمطلقات.