تكنولوجيا

“ضد المياه وكاميرا ومعالج قوي بسعر تحفة” Samsung Galaxy A55 5G ومواصفات سامسونج جالكسي اي 55

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 36 دقيقة
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"ضد المياه وكاميرا ومعالج قوي بسعر تحفة" Samsung Galaxy A55 5G ومواصفات سامسونج جالكسي اي 55
"ضد المياه وكاميرا ومعالج قوي بسعر تحفة" Samsung Galaxy A55 5G ومواصفات سامسونج جالكسي اي 55

أعلنت شركة سامسونج قبل أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 بشكل رسمي تم طرح هاتف samsung galaxy a55 بالفعل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية ومن المتوقع وصوله إلى مصر خلال بضعة أسابيع يتميز هاتف samsung galaxy a55 بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء والغبار تصنيف IP67. يأتي Galaxy A55 مع المعالج المتطور الجديد Exynos 1480 من سامسونج وكارت شاشة Xclipse 530 لتوفير أداء سلس لنتعرف أكثر على مواصفات Samsung Galaxy A55 وسعره في الأسواق العربية وعيوب A55.

مواصفات Samsung Galaxy A55

قارن بين هاتفين

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

“سامسونج تعمل عظمه وبتلقد ايفون بهاتف سامسونج a55 اعرف مميزات وسعر samsung galaxy a55”

التصميم

الارتفاع161.1 ملم (6.34 إنش)
العرض77.4 ملم (3.05 إنش)
السماكة8.2 ملم (0.32 إنش)
الوزن213 غرام (7.51 أوقية)
مواد التصنيعالخلف: زجاج الغوريلا
الإطار: المنيوم
الجبهة: غوريلا الزجاج فيكتوس +
الألوانأزرق غامق ، اصفر مائل للخضرة ، أزرق فاتح ، البنفسجي
المقاومةمقاومة للغبار والماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة)
شهادة المقاومةIP67

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

الشاشة

نوع الشاشةSuper AMOLED
مقاس الشاشة6.6 إنش
دقة الشاشة1080 × 2340 بكسل
معدل التحديث120 هرتز
نسبة الأبعاد19.5:9
كثافة البكسل390 بكسل لكل إنش
نسبة الشاشة إلى الجسم≈ 85.8%
السطوع1000 cd/m²
الحمايةكورنينج غوريلا الزجاج فيكتوس +
شاشة تدعم اللمس نعم
المميزاتAlways-On Display ، الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة ، HDR10+ ، شاشة متعددة اللمس

المعدات

الشريحةSamsung Exynos 1480
أنوية المعالجثماني النواة
تقنية المعالج4 nm
سرعة المعالج2.75 GHz
بنية المعالج64-bit
هندسة المعالج4x 2.75 GHz – Cortex-A78
4x 2.0 GHz – Cortex-A55
نوع الذاكرةLPDDR5
معالج الرسومياتSamsung Xclipse 530
الذاكرة8GB ، 12GB
سعة التخزين128GB ، 256GB
تخزين قابل للتوسيع نعم
فتحات البطاقةmicroSDXC

samsung galaxy a55 5g مواصفات
samsung galaxy a55 5g مواصفات

البرمجيات

نظام التشغيلAndroid 14 (Upside Down Cake)
واجهة المستخدمSamsung One UI 6.1

الكاميرا الخلفية

دعم الكاميرا نعم
كاميرا ثلاثية50MP ، ƒ/1.8 ( كاميرا واسعة ) ، 1.0 μm ، 1/1.56″ حجم المستشعر

مثبت الصورة البصري (OIS)
PDAF

12MP ، ƒ/2.2 ، 123° ( كاميرا واسعة للغاية ) ، 1.12 μm ، 1/3.06″ حجم المستشعر

5MP ، ƒ/2.4 ( ماكرو )

دعم الفلاش نعم
نوع الفلاشفلاش LED
المميزاتالمدى الديناميكي العالي (HDR)
بانوراما
دعم الفيديو نعم
دقة الفيديو2160p @ 30 fps
1080p @ 30/60 fps
مميزات الفيديوGyro-EIS

الكاميرا الأمامية

دعم الكاميرا نعم
كاميرا واحدة32MP ، ƒ/2.2 ، 26 mm ( كاميرا واسعة ) ، 0.8 μm ، 1/2.74″ حجم المستشعر
دعم الفيديو نعم
دقة الفيديو2160p @ 30 fps
1080p @ 30/60 fps
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

البطارية

السعة5000 ملي أمبير
القابلية للإزالةغير قابل للإزالة
سرعة الشحن السلكي25 واط

شبكة الاتصال

بطاقات SIMذو شريحتين SIM
نوع بطاقة SIMNano-SIM ، eSIM
دعم VoLTE نعم
سرعة البيانات5G, LTE, HSPA
نطاقات 2GGSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
نطاقات 3GHSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz
نطاقات 4GLTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz)
نطاقات 5G5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz)

الاتصالات

دعم Wi-Fi نعم ( Wi-Fi 6 )
معايير Wi-Fi802.11/a/b/g/n/ac/ax
مميزات Wi-Fiالنطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct
البلوتوث نعم, v5.3
منافذ USBUSB Type-C 2.0
USB On-The-Go
اتصال USBشحن USB ، جهاز تخزين USB كبير السعة
دعم GPS نعم
خصائص GPSBDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS ، QZSS
دعم NFC نعم

الوسائط المتعددة

مكبر الصوت نعم
مقبس سماعة الرأس لا
نوع الصوتStereo
راديو FM لا

المميزات

المستشعراتمقياس التسارع
بارومتر (الولايات المتحدة فقط)
بوصلة
جيروسكوب
مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة
مستشعر القرب الافتراضي

عيوب موبايل Samsung Galaxy A54 5G

  • علبة الهاتف لا تحتوي على شاحن ولا جراب حماية .
  • كالعادة لن تحصل على أسرع قوة شحن من سامسونج 25 واط فقط .
  • لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .
  • لم يتم العمل على تقليل حواف الشاشة .
  • أداء جيد بفضل المعالج الجديد الـ Exynos 1380 مع واجهة سامسونج المميزة ولكن ما زال الاداء ليس الأفضل في الألعاب كما لاحظنا ارتفاع درجة حرارة ظهر الهاتف بسبب استخدام الزجاج .

مميزات Samsung Galaxy A54 5G

  • مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة .
  • لأول مرة تصميم زجاجي فخم من سامسونج في فئة Galaxy A .
  • بطارية كبيرة تكفى للإستخدام الطويل خلال اليوم .
  • ستحصل على صوت عالي ومجسم بفضل الصوت الاستيريو .
  • شاشة سوبر اموليد بشكل الثقب بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز مع سطوع مميز يصل الي 1000 شمعة .
  • داعم لخاصية اهتزازات خفيفة مع بعض النقرات ( هابتك فيدباك ) .
  • كاميرات باداء مميز كعادة هواتف سامسونج سواء من الكاميرا الخلفية او الأمامية .

سعر Samsung Galaxy A55

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
السعر بالدولار الأمريكي480 دولار
السعر في مصر23688 جنيه
السعر في السعودية1800 ريال
السعر في الإمارات1761.6 درهم
السعر في قطر1747.2 ريال
السعر في الكويت144 دينار
السعر في العراق628800 دينار
السعر في الجزائر64320 دينار
السعر في المغرب4838.4 درهم
السعر في الأردن336 دينار
السعر في ليبيا2304 دينار
السعر في سوريا6504000 ليرة
السعر في السودان288000 جنيه
السعر في عمان182.4 ريال
السعر في البحرين182.4 دينار
السعر في فلسطين1780.8 شيكل
السعر في تونس1492.8 دينار
السعر في تركيا13867.2 ليرة
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 36 دقيقة
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