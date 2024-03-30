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“ضد المياه وكاميرا ومعالج قوي بسعر تحفة” Samsung Galaxy A55 5G ومواصفات سامسونج جالكسي اي 55
أعلنت شركة سامسونج قبل أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 بشكل رسمي تم طرح هاتف samsung galaxy a55 بالفعل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية ومن المتوقع وصوله إلى مصر خلال بضعة أسابيع يتميز هاتف samsung galaxy a55 بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء والغبار تصنيف IP67. يأتي Galaxy A55 مع المعالج المتطور الجديد Exynos 1480 من سامسونج وكارت شاشة Xclipse 530 لتوفير أداء سلس لنتعرف أكثر على مواصفات Samsung Galaxy A55 وسعره في الأسواق العربية وعيوب A55.
مواصفات Samsung Galaxy A55
“سامسونج تعمل عظمه وبتلقد ايفون بهاتف سامسونج a55 اعرف مميزات وسعر samsung galaxy a55”
التصميم
|الارتفاع
|161.1 ملم (6.34 إنش)
|العرض
|77.4 ملم (3.05 إنش)
|السماكة
|8.2 ملم (0.32 إنش)
|الوزن
|213 غرام (7.51 أوقية)
|مواد التصنيع
|الخلف: زجاج الغوريلا
الإطار: المنيوم
الجبهة: غوريلا الزجاج فيكتوس +
|الألوان
|أزرق غامق ، اصفر مائل للخضرة ، أزرق فاتح ، البنفسجي
|المقاومة
|مقاومة للغبار والماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة)
|شهادة المقاومة
|IP67
الشاشة
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.6 إنش
|دقة الشاشة
|1080 × 2340 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|نسبة الأبعاد
|19.5:9
|كثافة البكسل
|390 بكسل لكل إنش
|نسبة الشاشة إلى الجسم
|≈ 85.8%
|السطوع
|1000 cd/m²
|الحماية
|كورنينج غوريلا الزجاج فيكتوس +
|شاشة تدعم اللمس
|نعم
|المميزات
|Always-On Display ، الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة ، HDR10+ ، شاشة متعددة اللمس
المعدات
|الشريحة
|Samsung Exynos 1480
|أنوية المعالج
|ثماني النواة
|تقنية المعالج
|4 nm
|سرعة المعالج
|2.75 GHz
|بنية المعالج
|64-bit
|هندسة المعالج
|4x 2.75 GHz – Cortex-A78
4x 2.0 GHz – Cortex-A55
|نوع الذاكرة
|LPDDR5
|معالج الرسوميات
|Samsung Xclipse 530
|الذاكرة
|8GB ، 12GB
|سعة التخزين
|128GB ، 256GB
|تخزين قابل للتوسيع
|نعم
|فتحات البطاقة
|microSDXC
الكاميرا الخلفية
|دعم الكاميرا
|نعم
|كاميرا ثلاثية
|50MP ، ƒ/1.8 ( كاميرا واسعة ) ، 1.0 μm ، 1/1.56″ حجم المستشعر
مثبت الصورة البصري (OIS)
PDAF
12MP ، ƒ/2.2 ، 123° ( كاميرا واسعة للغاية ) ، 1.12 μm ، 1/3.06″ حجم المستشعر
5MP ، ƒ/2.4 ( ماكرو )
|دعم الفلاش
|نعم
|نوع الفلاش
|فلاش LED
|المميزات
|المدى الديناميكي العالي (HDR)
بانوراما
|دعم الفيديو
|نعم
|دقة الفيديو
|2160p @ 30 fps
1080p @ 30/60 fps
|مميزات الفيديو
|Gyro-EIS
الكاميرا الأمامية
|دعم الكاميرا
|نعم
|كاميرا واحدة
|32MP ، ƒ/2.2 ، 26 mm ( كاميرا واسعة ) ، 0.8 μm ، 1/2.74″ حجم المستشعر
|دعم الفيديو
|نعم
|دقة الفيديو
|2160p @ 30 fps
1080p @ 30/60 fps
البطارية
|السعة
|5000 ملي أمبير
|القابلية للإزالة
|غير قابل للإزالة
|سرعة الشحن السلكي
|25 واط
شبكة الاتصال
|بطاقات SIM
|ذو شريحتين SIM
|نوع بطاقة SIM
|Nano-SIM ، eSIM
|دعم VoLTE
|نعم
|سرعة البيانات
|5G, LTE, HSPA
|نطاقات 2G
|GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
|نطاقات 3G
|HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz
|نطاقات 4G
|LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz)
|نطاقات 5G
|5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz)
الاتصالات
|دعم Wi-Fi
|نعم ( Wi-Fi 6 )
|معايير Wi-Fi
|802.11/a/b/g/n/ac/ax
|مميزات Wi-Fi
|النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct
|البلوتوث
|نعم, v5.3
|منافذ USB
|USB Type-C 2.0
USB On-The-Go
|اتصال USB
|شحن USB ، جهاز تخزين USB كبير السعة
|دعم GPS
|نعم
|خصائص GPS
|BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS ، QZSS
|دعم NFC
|نعم
الوسائط المتعددة
|مكبر الصوت
|نعم
|مقبس سماعة الرأس
|لا
|نوع الصوت
|Stereo
|راديو FM
|لا
المميزات
|المستشعرات
|مقياس التسارع
بارومتر (الولايات المتحدة فقط)
بوصلة
جيروسكوب
مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة
مستشعر القرب الافتراضي
عيوب موبايل Samsung Galaxy A54 5G
- علبة الهاتف لا تحتوي على شاحن ولا جراب حماية .
- كالعادة لن تحصل على أسرع قوة شحن من سامسونج 25 واط فقط .
- لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .
- لم يتم العمل على تقليل حواف الشاشة .
- أداء جيد بفضل المعالج الجديد الـ Exynos 1380 مع واجهة سامسونج المميزة ولكن ما زال الاداء ليس الأفضل في الألعاب كما لاحظنا ارتفاع درجة حرارة ظهر الهاتف بسبب استخدام الزجاج .
مميزات Samsung Galaxy A54 5G
- مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة .
- لأول مرة تصميم زجاجي فخم من سامسونج في فئة Galaxy A .
- بطارية كبيرة تكفى للإستخدام الطويل خلال اليوم .
- ستحصل على صوت عالي ومجسم بفضل الصوت الاستيريو .
- شاشة سوبر اموليد بشكل الثقب بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز مع سطوع مميز يصل الي 1000 شمعة .
- داعم لخاصية اهتزازات خفيفة مع بعض النقرات ( هابتك فيدباك ) .
- كاميرات باداء مميز كعادة هواتف سامسونج سواء من الكاميرا الخلفية او الأمامية .
سعر Samsung Galaxy A55
|ملاحظة مهمة
|سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
|السعر بالدولار الأمريكي
|480 دولار
|السعر في مصر
|23688 جنيه
|السعر في السعودية
|1800 ريال
|السعر في الإمارات
|1761.6 درهم
|السعر في قطر
|1747.2 ريال
|السعر في الكويت
|144 دينار
|السعر في العراق
|628800 دينار
|السعر في الجزائر
|64320 دينار
|السعر في المغرب
|4838.4 درهم
|السعر في الأردن
|336 دينار
|السعر في ليبيا
|2304 دينار
|السعر في سوريا
|6504000 ليرة
|السعر في السودان
|288000 جنيه
|السعر في عمان
|182.4 ريال
|السعر في البحرين
|182.4 دينار
|السعر في فلسطين
|1780.8 شيكل
|السعر في تونس
|1492.8 دينار
|السعر في تركيا
|13867.2 ليرة