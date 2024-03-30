“ضد المياه وكاميرا ومعالج قوي بسعر تحفة” Samsung Galaxy A55 5G ومواصفات سامسونج جالكسي اي 55

أعلنت شركة سامسونج قبل أيام قليلة عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 بشكل رسمي تم طرح هاتف samsung galaxy a55 بالفعل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الخليجية ومن المتوقع وصوله إلى مصر خلال بضعة أسابيع يتميز هاتف samsung galaxy a55 بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء والغبار تصنيف IP67. يأتي Galaxy A55 مع المعالج المتطور الجديد Exynos 1480 من سامسونج وكارت شاشة Xclipse 530 لتوفير أداء سلس لنتعرف أكثر على مواصفات Samsung Galaxy A55 وسعره في الأسواق العربية وعيوب A55.

مواصفات Samsung Galaxy A55

“سامسونج تعمل عظمه وبتلقد ايفون بهاتف سامسونج a55 اعرف مميزات وسعر samsung galaxy a55” التصميم الارتفاع 161.1 ملم (6.34 إنش) العرض 77.4 ملم (3.05 إنش) السماكة 8.2 ملم (0.32 إنش) الوزن 213 غرام (7.51 أوقية) مواد التصنيع الخلف: زجاج الغوريلا

الإطار: المنيوم

الجبهة: غوريلا الزجاج فيكتوس + الألوان أزرق غامق ، اصفر مائل للخضرة ، أزرق فاتح ، البنفسجي المقاومة مقاومة للغبار والماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) شهادة المقاومة IP67

الشاشة نوع الشاشة Super AMOLED مقاس الشاشة 6.6 إنش دقة الشاشة 1080 × 2340 بكسل معدل التحديث 120 هرتز نسبة الأبعاد 19.5:9 كثافة البكسل 390 بكسل لكل إنش نسبة الشاشة إلى الجسم ≈ 85.8% السطوع 1000 cd/m² الحماية كورنينج غوريلا الزجاج فيكتوس + شاشة تدعم اللمس نعم المميزات Always-On Display ، الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة ، HDR10+ ، شاشة متعددة اللمس

المعدات الشريحة Samsung Exynos 1480 أنوية المعالج ثماني النواة تقنية المعالج 4 nm سرعة المعالج 2.75 GHz بنية المعالج 64-bit هندسة المعالج 4x 2.75 GHz – Cortex-A78

4x 2.0 GHz – Cortex-A55 نوع الذاكرة LPDDR5 معالج الرسوميات Samsung Xclipse 530 الذاكرة 8GB ، 12GB سعة التخزين 128GB ، 256GB تخزين قابل للتوسيع نعم فتحات البطاقة microSDXC

البرمجيات نظام التشغيل Android 14 (Upside Down Cake) واجهة المستخدم Samsung One UI 6.1

الكاميرا الخلفية دعم الكاميرا نعم كاميرا ثلاثية 50MP ، ƒ /1.8 ( كاميرا واسعة ) ، 1.0 μm ، 1/1.56″ حجم المستشعر مثبت الصورة البصري (OIS)

PDAF 12MP ، ƒ/2.2 ، 123° ( كاميرا واسعة للغاية ) ، 1.12 μm ، 1/3.06″ حجم المستشعر 5MP ، ƒ/2.4 ( ماكرو ) دعم الفلاش نعم نوع الفلاش فلاش LED المميزات المدى الديناميكي العالي (HDR)

بانوراما دعم الفيديو نعم دقة الفيديو 2160p @ 30 fps

1080p @ 30/60 fps مميزات الفيديو Gyro-EIS

الكاميرا الأمامية دعم الكاميرا نعم كاميرا واحدة 32MP ، ƒ /2.2 ، 26 mm ( كاميرا واسعة ) ، 0.8 μm ، 1/2.74″ حجم المستشعر دعم الفيديو نعم دقة الفيديو 2160p @ 30 fps

1080p @ 30/60 fps

البطارية السعة 5000 ملي أمبير القابلية للإزالة غير قابل للإزالة سرعة الشحن السلكي 25 واط

شبكة الاتصال بطاقات SIM ذو شريحتين SIM نوع بطاقة SIM Nano-SIM ، eSIM دعم VoLTE نعم سرعة البيانات 5G, LTE, HSPA نطاقات 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz نطاقات 3G HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz نطاقات 4G LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) نطاقات 5G 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz)

الاتصالات دعم Wi-Fi نعم ( Wi-Fi 6 ) معايير Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/ax مميزات Wi-Fi النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct البلوتوث نعم, v5.3 منافذ USB USB Type-C 2.0

USB On-The-Go اتصال USB شحن USB ، جهاز تخزين USB كبير السعة دعم GPS نعم خصائص GPS BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS ، QZSS دعم NFC نعم

الوسائط المتعددة مكبر الصوت نعم مقبس سماعة الرأس لا نوع الصوت Stereo راديو FM لا