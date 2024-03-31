1000 وظيفة خالية اليوم | وظائف خالية للشباب في كل المحافظات وزارة الأوقاف بمرتبات شهرية مجزية.. قـدم النهاردة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية المصرية عن توفير عدد من فرص العمل يصل الى 1000 فرصة عمل بوزارة الأوقاف، كمدرس، إمام وخطيب، وذلك في جميع محافظات مصر، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن طبيعة هذه الوظائف، طرق التقديم لهذه الوظائف، فأكمل قراءة هذا المقال.

شروط 1000 وظيفة خالية اليوم

حددت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من شروط 1000 وظيفة خالية اليوم التي يجب ان تتوافر في المتقدمين وتشمل ما يلي:

هذه الوظائف موجهة لحملة الجنسية المصرية.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد حكم على المتقدم من قبل بعقوبة في جريمة تخل بالشرف او الامانة او عقوبة تقيد حريته ولم يتم رد اعتباره.

ألا يكون قد تم فصله من الخدمة من قبل على غرار قرار أو حكم تأديبي بصفة نهائية، ولم يمر على صدور هذا الحكم أربع سنوات في أقل تقدير.

الحد الأقصى لعمر المتقدم وقت تقديم الإعلان هو 40 عام.

أن يكون المتقدم لهذه الوظائف خريج واحدة من الكليات الازهريه بنين الآتية: كلية شريعة، لغة عربية، قرآن كريم، دعوة إسلامية، أصول دين، دراسات إسلامية وعربية، إعلام، لغات وترجمة، تربية أقسام إنجليزي، فرنسي، عربي او دراسات إسلامية.

الحد الأدنى لتقدير المتقدم في هذه الكليات هو مقبول.

ان ينجح المتقدم في اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة المتقدم لها طبقا للقواعد التي أقرتها اللجان المسؤولة.

تمام يجب على المتقدم أن يحصل على فترة التدريب اللازمة تحت إشراف الوزارة التي أصدرت الإعلان.

بعد النجاح في الامتحانات المقررة وأداء التدريبات اللازمة يبقى للمتقدم النجاح في الكشف الطبي وأن تكون نتائجه سلبية في تحليل المخدرات.

على المتقدم لهذه الوظائف أن يوقع على تقرير مضمونه استعداده للعمل في أي محافظة من محافظات مصر وفقا لاحتياجات العمل التي أقرتها الوزارة.

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا والذي كان بعنوان شروط 1000 وظيفة خالية اليوم، والذي قمنا بشرح كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشروط