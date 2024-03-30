“الحكومة بتعيد عليك” صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال أيام

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك تزداد تساؤلات المواطنين الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة في مصر عن صرف منحة عيد الفطر 2024، حيث ترددت بعد الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى صرف تلك المنحة لجميع موظفي الدولة المصرية حرصاً من الحكومة على مساندة مواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وكذلك حرصاً منها على سد احتياجات الجميع في هذه الفترة التي تشمل العديد من المناسبات، وإليكم تفاصيل الصرف خلال السطور القادمة.

صرف منحة عيد الفطر 2024

أشارت العديد من المصادر إلى أنه سيتم صرف منحة عيد الفطر 2024 للعاملين في الدولة لحد أدنى 500 جنية وتصل تلك المنحة إلى مكافأة شهر كامل فيتم تحديد قيمتها بناءً على الدرجة الوظيفية والمرتب فتكون بنسبة 10% من الراتب، وعن موعد صرفها فمن المقرر أن يكون في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر، حيث يأتي عيد الفطر فلكياً يوم العاشر من شهر أبريل 2024 فتصرف قبلها حتى يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والكحك والبسكوت وغيرها من المستلزمات، وتم تحديد مجموعة من الوزارات والإدارات التي ستقوم بصرف تلك المنحة ومنها، وزارة الإسكان ووزارة الكهرباء ووزارة الشباب والرياضة وشركات قطاع النفط وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المصرية للاتصالات وشركات القطاع الخاص وشركات الأدوية وغيرها.

منحة عيد الفطر 2024

كما أنه من المقرر صرف منحة عيد الفطر 2024 لأصحاب المعاشات مع الراتب المقرر له حيث من الممكن أن يجدون زيادة في معاشاتهم لشهر أبريل، ومن الجدير بالذكر أن صرف المعاشات سيكون في اليوم الأول من شهر أبريل 2024 ويستمر حتى يوم 6 أبريل 2024.