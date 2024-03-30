الكل هيستفيد.. خطوات التسجيل في تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 وطريقة الاستعلام عن المعاش

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 وهو أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، خلال شهر أبريل 2024، حيث شهدت نسبة التسجيل ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أساسية، الآن دعونا نلقي نظرة على جميع خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024

وزودتك وزارة التضامن الاجتماعي برابط يمكنك من خلاله التسجيل في برنامج تكافل وكرامة بسهولة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

حدد علامة التبويب المخصصة لتسجيل الدخول.

انقر على خدمات تكافل وكرامة.

قم بإدخال جميع التفاصيل المطلوبة للتسجيل واستخدام دعم تكافل وكرامة.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة للتدوين في البرنامج، وتشمل: نسخة من البطاقة التموينية، شهادة الميلاد وشهادات الزواج وشهادات الطلاق إن وجدت، أوراق قيد تسجيل الأطفال في المدارس إذا لزم الأمر، نسخة من بطاقات الهوية وأكثر.

انقر على أيقونة طلب التسجيل.

بعد إكمال التسجيل بنجاح، يتعين عليك الانتظار لبعض الوقت حتى يتم معالجة طلبك ويتم الاتصال بك لإكمال الإجراءات.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024: