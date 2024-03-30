أخيرًا نزلت .. الان رابط اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 مظلتي الإلكترونية spa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024 ، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الدفعة الأخيرة من الإعانات الاجتماعية وأسماء المستفيدين منها كما قدمت الوزارة خطوات للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العام 2024، وتم توفير خطوات للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق في العام 2024، يمكنك الاطلاع على هذه الخطوات لمعرفة ما إذا كان اسمك مشمولًا في القائمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التى سيتم شرحها خلال هذا المقال.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الخطوات المتاحة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، حيث تم إطلاق منصة “مظلتي” من قبل الوزارة لهذا الغرض فيما يلي أهم الخطوات التي يمكن اتباعها:

قم بزيارة منصة “مظلتي” التي تم إطلاقها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

قم بالبحث أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024.

قم بإدخال المعلومات الشخصية لتحقيق هويتك والتحقق من أهليتك للاستعلام عن الأسماء.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

ليتم قبول طلب الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توافر الشروط والمتطلبات، التالية: