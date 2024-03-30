تردد قناة الزمالك 2024 التحديث الجديد لمتابعة أهم البرامج والمباريات التي يتم نقلها على شاشة قناة الزمالك بعد التعديلات الجديدة في البرامج والإعلاميين، حيث يعد أهم البرامج المذاعة يوميًا على القناة في الوقت الحالي، برنامَج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر بالإضافة إلى النجم الكبير محمد أبو العلا، كما يأتي برنامَج صباحك زملكاوي من بين أبرز البرامج الرياضية التي تكشف تفاصيل وأخبار القلعة البيضاء يوميًا، لذلك نود أن بين لكم في السطور القادمة آلية تنزيل تردد قناة الزمالك.

قناة الزمالك 2024

تكشف قناة نادي الزمالك يوميًا أهم الأخبار المتعلقة بالفارس الأبيض في جميع الألعاب الرياضية التي أبرزها كرة القدم، تقدم القناة على مدار اليوم سلسلة من البرامج والفقرات التي تكشف لكم أخر أخبار الزمالك، فيمَا يتعلق بإصابات اللاعبين أو استقدام لاعبين جدد للفريق أو مغادرة بعض اللاعبين نادي الزمالك والانتقال إلى أندية أخري.

كما يمكنكم من خلال مشاهدة قناة نادي الزمالك متابعة مباريات كرة القدم للعديد من الألعاب مثل مباريات كرة اليد للمحترفين ودوري السلة والطائرة، وأيضا بعض مباريات الناشئين والشباب وغيرها من الألعاب الأخري، ونذكركم برابط تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة الزمالك 2024

تستطيع تنزيل تردد قناة الزمالك بعد سلسلة التعديلات الأخيرة عن طريق إتباع التالي:

التردد الجديد: 11449.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تقدم قناة الزمالك استوديوهات تحليلية قبل المباريات سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية أو أي بطولة يشارك فيها نادي الزمالك، يضم الاستوديو التحليلي العديد من النجوم الرياضية مثل الكابتن عبد الحليم على، إسماعيل يُوسُف، محمد أبو العلاء، محمد صبري، احمد عيد عبد الملك وغيرهم من النجوم الرياضية الأخري، ونذكركم برابط تردد قناة الكأس القطرية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية تنزيل تردد قناة الزمالك 2024 التحديث الجديد لمتابعة أهم البرامج والمباريات.