رامز هيخربها هجيب النار جنب البنزين ح20.. ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 20.. تعرف على مواعيد عرضها mbc

سؤال متكرر يتزايد البحث عنه بشكل ملحوظ من هم ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 20 التي تعرض اليوم السبت بعد ساعات قليلة وينتظرها ملايين المتابعين بلهفة وشوق، حيث يستمتع الكثير من الجمهور بمتابعة حلقات رامنز جاب من الأخر وخاصضةً هذا العام بعد أن حقق البرنامج انتشار وشهرة واسعة للغاية بين الكثير من البرامج، ونلاحظ أن هناك بعض القنوات تسعى من أجل تقليد أفكار مقالب رامز جلال لكنهم لم يصلون لتلك القدر من الشهرة والتميز

حيث يتم تصوير برنامج رامز جاب من الأخر في السعودية تحت إشراف سيادة المستشارة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيهي، والذي اعتاد بدعم رامز جلال في البرنامج الذي يقدمه ويحظى على إعجاب الكبير والصغير، واليوم عبر التقرير التالي نستعرض لكم ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 20.

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 20

متابعين بالملايين من جميع دول العالم العربي والغربي يترقبون يومياً انطلاق حلقة برنامج رامز جاب من الآخر الذي يستضيف كبار المشاهير ونجوم الوسط الفني المصري والعربي، حيث شهدت الحلقة السابقة التاسع عشر من رمضان من برنامج رامز جاب من الأخر تفاعل كبير وحققت الحلقة أعلى نسب من المشاهدة في الساعات الأولى من العرض وكان ضحايا رامز جلال النجمة يسرا اللوزي ونسرين أمين، والجميع يتابع ويتساءل عن حلقة حسن شاكوش وطليقته فهل يختتم رامز جلال برنامجه بهذا الحلقة أم تعرض خلال هذه الفترة، وبعد ساعات من المقرر إعلان أسماء الضحايا قبل العرض بدقائق من قبل القناة الناقلة.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الآخر على mbc مصر

رامز جاب من الاخر برنامج مميز نال إعجاب الجمهور لذلك نقدم لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة بالتفاصيل

موعد العرض الأول للبرنامج الساعة 6.15 مساءً على قناة mbc مصر.

يعرض رامز جاب من الاخر الحلقة 20 على قناة mbc 5 في تمام الساعة 8.30 مساءً.

كما تشاهدون برنامج رامز في الساعة 8 مساءً على منصة شاهد vip.