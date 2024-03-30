تعرف على ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 20 …. بكاء وعتاب بس في الاخر اتصالحوا

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 20، يسيطر برنامج رامز جلال على قوائم محركات البحث بسبب أحداثه الشيقة والتي يسعى فيها الفنان رامز جلال على تنوع فكرة المقلب في كل عام، حيث تختلف فكرة برنامج رامز جاب من الاخر عن الأعوام الماضية، والتي يبدأ رامز بإستقبال ضحاياه على كونه برنامج حواري .

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 20

ويبدأ رامز في استقبال ضيوفه ويطلعهم على فكرة البرنامج الوهمية ويطرح عليهم بعض الأسئلة التي من المقرر أن يطرحها على ضحاياه خلال البرنامج، وهنا يبدأ رامز في تنفيذ مقلبه ويواجه الضحايا التي غالباً ما يكون بينهم خلاف أو عداوة ويتمكن رامز من الاصلاح بينهما، ولكن بعدما ينفذ رامز فكرة المقلب بكل ذكاء.

يستضيف رامز جلال عدد كبير من نجوم الفن والدراما والرياضية والإعلام والشخصيات العامة، ومنهم الفنان أحمد السقا وباسم سمرة، ونسرين أمين ويسرا اللوزي، وحمو بيكا وكزبرة وغيرهم من النجوم والشخصبات المعروفة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر ، في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساء بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة إعادة الحلقة على قناة mbc في الساعة 12:00 صباحاً على قناة mbc .

تردد قناة mbc مصر 2024

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة mbc مصر التي تبث ترددها على القمر الصناعي نايل سات مجاناً بدون دفع اشتراك شهري أو سنوي، على التردد التالي: