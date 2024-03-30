رابط حجز موعد تحديث البيانات تركيا 2024 الكملك للسوريين عبر رابط randevu goc gov tr Rezervasyon

رابط حجز موعد تحديث البيانات بتركيا ننقله لكم الآن، حيث يسعى الكثير من السوريين في تركيا لمعرفة رابط حجز موعد تحديث البيانات، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للهجرة ومن أهم هذه الخدمات تجديد البيانات واستلام وثيقة الحماية المؤقتة، و سنقدم لكم في السطور التالية كافة المعلومات اللازمة حول هذا الموضوع.

رابط حجز موعد تحديث البيانات بتركيا

أصدرت الهيئة المختصة بشؤون الهجرة في تركيا تعليمات محددة للأشخاص الأجانب والمقيمين الراغبين في تحديث معلوماتهم الشخصية أو الحاصلين على الحماية الدولية أو المؤقتة، وقد قامت الهيئة بتوفير رابط مباشر لحجز المواعيد في بيازيد لتسهيل عملية تحديث البيانات للأجانب والمقيمين الذين يتمتعون بالحماية داخل الأراضي التركية ويمكن الحجز باتباع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الإلكترونية المخصصة لتحديث بيانات الأجانب بتركيا .

الضغط على خيار حجز موعد وإدخال الرقم الخاص بالكملك.

إدخال اسم الأب ورقم الهاتف المحمول.

الضغط على خيار الإرسال وإدخال رمز التحقق الذي يتم استلامه عبر رسالة نصية.

اتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة أو مشاهدة الفيديو التوضيحي للخطوات.

المستندات اللازمة لحجز موعد تحديث البيانات

يوجد عدد من المستندات والأوراق التي من الضروري أن يحرص الأشخاص على إحضارها عند الرغبة في تحديث البيانات أو القيام بإجراءات رسمية وهذه المستندات هي: