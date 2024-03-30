فرح اولادك وفرفشهم.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 Batoot Kids على نايل سات برامج وأغاني وأفلام بدون توقف

تردد قناة بطوط الجديد 2024 التي تعتبر من القنوات الناجحة جداً يتابعها الأطفال بشكل يومي ويفضلونها عن أي قناة أخرى، تتمتع القناة بالكثير من المزايا التي لن تتوفر إلا قليلا، تعمل قناة بطوط على مدار 24 ساعة في نقل المحتوى الكرتون المحبب لدى الأطفال الصغار، كما أن قناة بطوط تمتلك إمكانيات عالية تساهم في تحسين أداء القناة وسرعة استقبالها على الجهاز بدون أي مجهود

تقدم القناة افضل واشهر الرسوم المتحركة التي تناسب الأطفال ذات أعمار صغيرة من العام والنصف وحتى 8 سنوات، خلال هذه الفترة نجد أن هناك بحث متكررة عن قناة بطوط لأن معظم الأطفال حصلوا على عطلة الروضة ونهاية السنة الدراسية مبكراً جداً تزامناً مع حلول شهر رمضان ويفضلون قضاء أوقاتهم أمام قناة بطوط لأنهم يشعرون بالسعادة، تابعوا السطور التالية وتجدون تردد قناة بطوط الجديد 2024.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

التردد 11594.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بطوط كيدز Batoot Kids

تعد قناة بطوط واحدة من أشهر القنوات المخصصة في نقل محتوى للأطفال، بدأت انطلاقها على الساحة الفضائية والانتشار منذ أكثر من عشر سنوات، نجحت القناة في الانفراد بعرض باقة كبيرة من الأفلام الكرتونية، كما تهتم القناة بالتنوع لإرضاء أذواق جميع الأطفال، حيث تعرض أغاني وأناشيد وتعرض برامج ورسوم متحركة كثيرة

قناة بطوط أسم كبير في عالم الأطفال يعشقها الصغار ودائماً يطلبونها من أبائهم وأمهاتهم، خلال الفترة الماضية توقفت قناة بطوط على الجهاز لأنها تقوم بالتحديث الدائم للعمل بشكل أفضل، ولذلك قدمنا لحضراتكم في الفقرة السابقة رموز تردد القناة بشكل كامل لإعادة تشغيلها على الجهاز لكي يستمتع بها الأطفال، ويمكنكم تنزيل القناة بدون إشتراك كونها مجاني وتعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف بجودة عالية hd.