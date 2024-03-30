الان سجل واقبض … رابط التسجيل فى منحة 300 دينار التونسية 2024 social.gov.tn موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار فى تونس، التي تقدمها الحكومة التونسية للأسر المحتاجة والفقيرة، بهدف توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة الموعد الرسمي لصرف المنحة وكذلك رابط الاستعلام عن الأسماء المستحقة للدعم، سنقدم لكم خطوات التسجيل في هذه المنحة وشروط الاستحقاق لها خلال التقرير التالى، وذلك من أجل المساهمة في تقديم سرعة الاستعلام عن الأسماء المستحقة بكل سهولة ويسر.

تفاصيل المنحة التونسية بقيمة 300 دينار:

تهدف منحة 300 التونسية إلى مساعدة الأسر التونسية المحتاجة والفقيرة في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتُمنح لكل أسرة مستحقة، وذلك من خلال توافر الشروط الأساسية للحصول على المنحة:

أن تكون الأسرة من ذوي الحاجة والفقر وتعاني من ضائقة مالية.

أن يكون المتقدم مواطنًا تونسيًا.

أن يكون المتقدم مسجلًا في النظام البيئي للحماية الاجتماعية.

أن تكون الأسرة غير مستفيدة من أي منحة أو دعم آخر.

و يجب على الأسر المستحقة التقدم بطلب للحصول على المنحة، مع تقديم المستندات والوثائق المطلوبة لتأكيد الحاجة والاستحقاق، ستقوم الحكومة التونسية بتحديد المواعيد والآلية الخاصة بصرف المنحة، ومن المتوقع أن يتم صرفها قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

خطوات التسجيل فى منحة 300 دينار التونسية: