فطائر الخلاط السريعة ألذ وأطيب وجبة سحور خفيفة

تعتبر فطائر الخلاط السريعة من أطيب أنواع الفطائر التي تقدم على وجبة السحور، حيث تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة التي نجدها في كل مطبخ، وهي لذيذة الطعم والرائحة وتكفي لعدد كبير من الأسرة وطعمها روعة ومذاقها شهي لا يقاوم، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على طريقة عمل فطائر الخلاط السريعة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الخلاط السريعة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب حليب سائل.

كوب ماء فاتر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

الحشو

طبق صغير من الفلفل الأخضر المقطع. طبق صغير من الزيتون المقطع. نصف كوب من صلصة الطماطم. كوب من الجبنة الموزاريلا. رشة فلفل أسود. رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الخلاط السريعة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء الخلاط ونضع به الحليب، والماء ، والزيت، والسكر، والخميرة، والملح ونخفقهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط أبيض اللون.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والزعتر وخفق مرة أخرى حتى نحصل على عجينة سائلة ناعمة.

نترك وعاء الخلاط جانباً لمدة عشر دقائق حتى ترتاح العجينة وتصبح هشة.

طريقة تسوية فطائر الخلاط السريعة

نحضر وعاء ونضع به الزيتون، والفلفل، والجبنة الموزاريلا ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونقلب باستمرار، بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ونضعها على نار هادئة ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بدهن الطاسة بقليل من الزيت حتى لا تلتصق الفطائر بها، نحضر خليط العجين ونغرف كوب منه ونقوم بتوزيعه داخل الطاسة على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نغطي الطاسة ونهدي من النار، بعد مرور ثلاث دقائق نقوم برفع الغطاء، وندهن وجه الفطائر بالصلصة، ويتم توزيع الحشو عليها بالتساوي، ثم نغطي الطاسة مرة أخرى وتترك على النار لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نقوم برفع الطاسة من على النار ونحضر طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف هنا.