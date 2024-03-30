التموين توضح حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024 ومن الفئات المستحقة

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، والذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها عدد كبير الأسر المصرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر ورد وزارة التموين على هذا الخبر المتداول.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024

حيث يسعى عدد كبير من المواطنين في مصر التعرف على تفاصيل خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024، والذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد رصد الخبر والتحقق من مصدره أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الخبر المتداول ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن هذا الأمر.

فيما أكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة تسعى لدعم المواطن المصري، وتوفير عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على توفير السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة وذلك من خلال منافذ أهلاً رمضان المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وزير التموين ينفي خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأضاف المصيلحي خلال نهاية حديثه أن الوزارة في حال إصدار قرار إضافة أو زيادة على بطاقات التموين سوف يتم الإعلان عن هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت، أو من خلال القنوات الفضائية المصرية، وأنهى “المصيلحي” حديثه مطالباً المواقع الالكترونية توخي الحذر قبل نشر أي أخبار تخص التموين لأنها تتسبب في إحداث حالة من الجدل والبلبلة في الشارع المصري، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هي المصدر الرئيسي للإطلاع على الأخبار الموثوق بها.