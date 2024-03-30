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“افرحوا يلا وهيصوا “.. موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام

صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 56 دقيقة
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أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445 في جميع المراحل الدراسية، من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية بالسعودية في مايو القادم، ليحصل عقب انتهاء الاختبارات النهائية جميع الطلاب والمعلمين على إجازة آخر العام، حيث ستبدأ الإجازة الصيفية لمدة شهرين متتاليين.

تعرف على موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية

من المقرر أن تبدأ الاختبارات التحريرية النهائية 1445 بالسعودية في يوم 29 من شهر ذي القعدة 1445، وستستمر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الموافق 10 شهر يونيو 2024، ليحص عقب ذلك الطلاب على إجازة آخر العام لمدة تتجاوز شهرين.

“افرحوا يلا وهيصوا “.. موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام

قبل الاختبارات النهائية تعرف على إجازات أخرى حصل عليها الطلاب

بالنسبة للإجازات المتبقية في الترم الثالث 1445، فقد حصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت من يوم 18 رمضان الموافق 28 مارس 2024 الماضي، سيتمتع الطلاب أيضا بإجازة نهاية الأسبوع المطولة من يوم 23 شوال 1445 حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1445، وفي النهاية سيحصل الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي التي ستبدأ في الرابع من شهر ذي الحجة 1445.

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موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام
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صورة محمد المصري محمد المصريمنذ 56 دقيقة
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