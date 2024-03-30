طريقة عمل كحك العيد بالملبن بطريقة سهلة وبسيطة ألذ من المحلات

كحك العيد ، من المخبوزات الناعمة والشهية التي يشتهر تحضيرها في الأعياد تتنوع طرق تحضيره وتختلف من طريقة لأخرى، ومن الطرق المعروفة والمشهورة لتحضير الكحك هي تحضيره بالسمن الساخن الذي يجعله يدوم لمدة أطول ويعطى له رائحة ونكهة شهية، ومن خلال موقع البديل الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل كحك العيد بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كحك العيد بالملبن

لتحضير الكحك نحتاج إلي المكونات الآتية وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

ثلاث أكواب إلا ربع سمنة.

كوب ماء.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ريحة كحك.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

الحشو ملبن.

ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كحك العيد بالملبن بالمنزل وهي كما يلي:-

نخلط الدقيق مع السكر والملح والبيكنج بودر داخل وعاء عميق، ثم نضيف ريحة المحك ثم نقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض. ثم نسخن السمنة على النار حتي تذوب وتقدح. نضيف السمن إلي الدقيق ونقلب المكونات بالملعقة حتي يتشرب الدقيق السمن تماما. ثم نغطى الخليط ويترك حتي تهدئ حرارته. ثم نجهز خليط الخميرة نضع في طبق صغير الماء ثم نضيف ملعقة صغيرة من السكر، ثم نضيف الخميرة ونترك الخليط حتي تنشط الخميرة. بعد أن تبرد العجينة نقلب العجين باليدين حتي يصبح ناعم. ثم نضيف خليط الخميرة السابق ونقلب بأطراف اليد حتي تتشرب العجينة السوائل وتصبح ناعمة وسهلة التشكيل.

طريقة تشكيل كحك العيد

قبل تشكيل العجينة نبدأ بتجهيز الحشوة يضاف السمن إلي الملبن ونقلب المكونات حتي تصبح على شكل عجينة، ثم نشكلها على شكل كرات صغيرة بوزن ٥ جرام، ثم نقوم بتشكيل عجينة الحكك على شكل كرة صغيرة ثم نقوم بعمل تجويف في المنتصف ثم نضع كرات الملبن ونغلق العجينة عليها ونلفها على شكل كرة صغيرة، ثم نضغط عليها حتى تصبح مثل القرص ونشكلها بالمناقيش اليدوية، ثم نضع قطع الكحك على صاج فرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، ثم يخبز الكحك في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارته ٢٠٠درجة مئوية ثم يترك داخل الفرن حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.