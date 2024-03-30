دفعة أبريل pdf.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بإسم المحافظة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يبحث المواطنين في العراق بكثرة عن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة بالعراق، لأن هناك فئة كبيرة تعتمد بشكل كبير على الدعم الذي يحصلون عليه من الرعاية الاجتماعية في ظل الغلاء وتدهور الظروف المعيشية بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث كشفت بعض المصادر أن التأخر في إعلان الكشوفات الجديدة للدفعة السابعة بسبب الموازنة واستخراج المتجاوزين وصرف المستحقات المالية للفئات المتعففة التي تنطبق عليهم الشروط، اليوم نقدم لكم تفاصيل جديدة وحصرية عبر موقعنا البديل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أيام معدودة وسوف يتم رفع كشوفات الوجبة السابعة حسب تصريحات الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل للاستعلام عنها فور رفعها عليكم اتباع ما يلي:.

التوجه بالدخول على الموقع الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وإضافة كود الدخول ثم اختيار الخدمات الاجتماعية. اختيار الوجبة السابعة. اكتب اسم المحافظة. بيانات المتقدم. الضغط على استعلام.

موعد اعلان كشوفات الدفعة السابعة العراق 2024

بشرى سارة لجميع متقدمى الدفعة السابعة أخيراً ورسمياً كشف السيد الدكتور أحمد الأسدي خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة قناة السومرية عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالدفعة السابعة، وأكد سيادته أن انطلاق الصرف واعلان الشمول يتم خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا بعد أن تتم عملية الموازنة المالية ومن المتوقع أن تبدأ عملية رفع كشوفات اسماء المشمولين عبر الموقع الرسمي في شهر أبريل المقبل 2024.

حيث أجاب وزير العمل أحمد الأسدي على الكثير من الأسئلة التي تتعلق بالدفعة لكي تطمئن المواطنين وأن عمليات الصرف لن يبقى عليها سوى الموازنة ويعتذر للمتقدمين عن هذا التأخير التي تجاوز أكثر من شهرين، ومن جهة أخرى أعلن بشكل حصري عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لدعم مرضى السكري من الأطفال، وأعلن عبر البرنامج عن بدء صرف رواتب المعين المتفرغ لشهر آذار، لذا عليكم الانتظار قيلاً فلا داعي لأي قلق.