مسلسل المداح 4 الحلقة 21 …. مليكة مسيطرة على الكل وسميح مسيطر على رحاب

مسلسل المداح 4 الحلقة 21، حلقة جديدة من حلقات المداح الجزء الرابع الذي مازال يتصدر قوائم محركات البحث على مدار الأربع سنوات الماضية، لما فيه من تفاصيل وأحداث مرعبة جعلت الجميع حريص على متابعة تفاصيله وأحداثه يومياً، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على مسلسل المداح الحلقة 21.

مسلسل المداح 4 الحلقة 21

حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل المداح الحلقة 21 الكثير من التفاصيل وكان أهمها هو ظهور مليكة لعم خضر وتهديدها له في حالة أن صابر يعثر على الورث، وأكدت له أنه لن يرى خير في حياته إذا ساعد صابر في العثور على ورث والده.

وفي مشهد آخر قررت رحاب أن تترك بيت والدها بعدما شعرت أن أختها لا ترغب في وجودها، وفور خروجها من المنزل وجدت سميح يقف أمامها ويطلب منها ألا تغادر منزل والدها وتبقى مع اختها وحذر زين وزوجته ألا يتعرضا إليها.

حقق مسلسل المداح اسطورة العودة نجاحاً كبيراً منذ بداية عرض أولى حلقاته ليتصدر قوائم محركات البحث على مدار الأيام الماضية، يشارك في بطولة المسلسل الفنان حمادة هلال وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز، وحنان سليمان وغيرهم من نجوم الدراما المصرية .

موعد عرض مسلسل المداح

يُعرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، كما تعاد عرض الحلقة في الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الحلقاتت بعد عرضها على قناة mbc مصر على منصة شاهد vip.