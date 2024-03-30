أسهل طريقة لعمل كيكة الشاي اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل

تعتبر كيكة الشاي من أنواع المخبوزات الطرية الهشة التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة، وهي تقدم مع كوب من الشاي، أو الحليب الساخن الذي يعطي لها مذاق رائع، كما تتميز بشكلها الجميل وقوامها الخفيف الهش وطعمها اللذيذ الذي يجعل الكثير من الناس يقبلون على تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على طريقة عمل كيكة الشاي اللذيذة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة الشاي

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من السكر.

٣ حبات من البيض.

٢ باكت من الفانيليا.

باكت من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشاي اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا والسكر والزيت والخل ونخفق باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب السائل ونعيد الخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر للخليط ونخفق باستمرار حتى يختفي الدقيق تماماً ونحصل على خليط ثقيل القوام.

طريقة تسوية كيكة الشاي

نحضر قالب الكيك ونقوم بدهنه بقليل من السمنة ونرش عليه القليل من الدقيق، ثم نقوم بسكب خليط الكيك داخل القالب ونقوم بتوزيعه جيداً، بعد ذلك نقوم بوضع القالب داخل فرن مسخنة مسبقاً حتى تنضج الكيكة وتصبح لونها ذهبي، قبل إخراج الكيكة من الفرن يفضل غمس عود خشبي في المنتصف حتى نتأكد من النضج تماماً، بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى وتقدم بألف صحة وهنا.