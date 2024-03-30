فرح أولادك .. ثبت تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024 لمشاهدة أجمل أغاني الأطفال طول اليوم بجودة عالية

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024، على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتعتبر قناة وناسة من ضمن القنوات التلفزيونية العربية التى تستهدف الجمهور الشبابي والأطفال، و تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات الترفيهية التي تهدف إلى تعزيز التعلم والترفيه في نفس الوقت. تشتهر قناة وناسة بتقديم محتوى ذو جودة عالية ومناسب للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بتردد قناة وناسة بيبي، وكيفية ضبطه على الرسيفر الخاص بك.

قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تتضمن فقرات قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية،و تشمل هذه البرامج الرسوم المتحركة، والألعاب التفاعلية، والأغاني والأناشيد، والمسابقات، والعروض المسرحية، والمسلسلات الكوميدية المناسبة للأطفال. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قيم إيجابية، مثل التعاون، والإبداع، والتعلم، والتفكير النقدي، بالنسبة لأغاني لولو، فهي من بين أبرز الأغاني التي تعرضها قناة وناسة. تعتبر أغاني لولو شديدة الشعبية لدى الأطفال العرب، وتتميز باللحن الممتع والكلمات البسيطة والمحببة للأطفال تعكس أغاني لولو قيمًا إيجابية وتحث الأطفال على المرح والتفاعل.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية تقدم ترفيهًا وتعليمًا ممتعًا للأطفال العرب. تعتبر أغاني لولو من بين الأغاني الشهيرة التي يتابعها الأطفال، وتعكس شهرة قناة وناسة كيدز وقيمها الإيجابية، وتستطيع ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال التالى:

القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11470

معل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات