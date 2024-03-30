أكلة اقتصادية فطيرة البطاطس اللذيذة بمكونات بسيطة

تعتبر فطيرة البطاطس من أجمل وأروع وأخف المعجنات السريعة التي تجعلنا نقوم بتحضير وجبة إفطار شهية بدون تعب ولا مجهود، وهي تتميز بشكلها الجميل وقوامها الخفيف وطعمها اللذيذ الذي يجعل الكثير من الناس يقبلون على تناولها، كما تعرف بمكوناتها البسيطة المتوفرة في كل مطبخ، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطيرة البطاطس اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل فطيرة البطاطس اللذيذة

تتكون الفطيرة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الماء الدافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

الحشو

حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأخضر المفروم.

رشة ملح وفلفل أسود.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة البطاطس اللذيذة بمكونات متوفرة في كل مطبخ وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر، والملح والسكر ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب باستمرار، ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي وعاء العجين بفوطة نظيفة ويترك لمدة ربع ساعة حتى يرتاح. بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشو نحضر طبق ونضع به البطاطس ونهرسها جيداً بواسطة شوكة الطعام حتى تصبح ناعمة، ثم نقوم بإضافة الجبنة، والبقدونس، والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

طريقة تسوية فطيرة البطاطس اللذيذة

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بقسم العجينة إلي نصفين، نأخذ النصف الأول ونقوم بفرده داخل الصينية، ثم نقوم بتوزيع الحشو عليه، ثم نقوم بفرد نصف العجينة الأخرى بواسطة النشابة حتى تصبح سميكة الحجم، بعد ذلك نضعها على الحشو ونضغط عليها من الأطراف جيداً حتى تلتصق تماماً، بعد ذلك نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة شوكة الطعام في منتصف الفطيرة حتى لا تتضخم أثناء التسوية، نقوم بوضع الصينية داخل فرن مسخنة مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية لمدة ربع ساعة حتى تتحمر وتنضج تماماً، نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدئ ونقدمها بألف صحة وهنا