تخفيضات العيد.. سامسونج جالكسي اس 23 بالتقسيط من جرير مع خصم 31% لا تفوتك الفرصة

من أروع الجوالات الذكية التي قدمتها شركة سامسونج جوال سامسونج جالكسي اس 23، حيث يتميز الهاتف بالأناقة والشياكة التي لا نجدها في هاتف آخر، حيث يأتي بحجم ممتاز ومميزات ممتازة أبرزها معالج كوالكم الرائد، يأتي بأفضل شاشة من حيث الإضاءة والألوان، تم تطويرها الكاميرات بشكل جيد حتى نتمكن من التصوير حتى دقة الـ 8K، سوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 23 بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر سامسونج جالكسي اس 23

سوف نتعرف على سعر Samsung Galaxy S23 بالتقسيط من جرير السعودية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 3042.6 ريال سعودي، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 2086.09 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري 108.62 ريال سعودي من إمكان للتمويل على 36 شهر.

تقدم جرير خصم يصل إلى 31%، كما تقدم ضمان لمدة 24 شهر.

يستطيع عملاء بطاقات ساب الائتمانية الحصول على خصم إضافي 10%.

مواصفات Samsung Galaxy S23

سوف نتعرف معكم على أبرز مواصفات الهاتف الجبارة وهي كما يلي:-

الجوال يدعم خاصية الـ NFC, ويدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة من الـ IP68، تم تصميم الهاتف من خامات عالية الجودة تأتي من الزجاج محمي بغوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الألمنيوم. شاشة جميلة تأتي على شكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بمساحة 6.1 إنش. أما البطارية تأتي بسعة 3900 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 10 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات. كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One Ul 5.1.

مميزات سامسونج جالكسي اس 23

يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء أثناء الاستخدام، كما يأتي بسماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو رائع، ويمتلك بلوتوث يأتي بإصدار 5.3، كما يتم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه وتأتي أسفل الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية، أما الكاميرا أمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية العدسة الأولي تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، والعدسة الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، أما الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.