“الإسكان تزف أخباراً سارة لمحدودي الدخل”.. إطلاق 15312 وحدة سكنية للشباب….

أعلنت وزارة الإسكان عن جاهزية 15312 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في مدينة العبور الجديدة، تحديدا بالحيين الـ 15 والـ 16، المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية المدينة، برفقة فريق من مسئولي الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية، قام بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية هذه الوحدات، والتأكد من توافر جميع المرافق والخدمات اللازمة، هذا الإعلان يأتي كجزء من جهود الدولة المستمرة لتعزيز قطاع الإسكان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

15312 شقة ضمن مشروع سكن لكل المصريين

في إطار الجهود المتواصلة للدولة لتوفير سكن ملائم لجميع المصريين، كشف المهندس أحمد إسماعيل عن تحقيق تقدم كبير في مشروع العبور الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث يتضمن المشروع بناء 638 عمارة سكنية تشمل 15312 وحدة سكنية كاملة التشطيب مساحتها 90 متر مربع تحتوي على ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وقد أكد التركيز على السرعة والكفاءة في إنجاز الأعمال بفضل زيادة العمالة والمعدات.

مشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

خلال جولة تفقدية موسعة لمشروع “سكن لكل المصريين” بمدينة العبور الجديدة، أكد المهندس أحمد إسماعيل على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء في الأوقات المحددة، وزيارة محطة معالجة الصرف الصحي المدمجة “كومبكت” بسعة 1000م³/يوم، وتبرز الالتزام بضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ، وتسليط الضوء على أهمية المتابعة الدورية لضمان تحقيق أعلى معايير البنية التحتية.