تردد القنوات
لولو جابت لبس العيد.. نزل تردد قناة وناسة كيدز أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة
تقدم قناة وناسة أطفال العديد من البرامج والأفلام المميزة والطفولية التي ينجذب إليها العديد من المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، مما تمكنك من أن تدخل في كل بيت ويستمتع بها العديد من الأطفال، لمشاهدة أنواع البرامج المختلفة ما بين الترفيهي والتعليمي وغيرها من المحتويات المميزة والفريدة الأخرى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة وناسه 2024
يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للأتي:-
- أن يتم استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات.
- كذلك يتم استقبالها على التردد الجديد وهو 11470.
- استقطاب قناة وناسة أطفال فهو رأسي.
- بينما معامل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة وناسة عرب سات 2024
ويمكنك مشاهدة قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال هو عرب سات.
- التردد الجديد للقناة يكون 11270.
- استقطاب قناة وناسة أطفال يكون رأسي.
- معدل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
خطوات استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المتمثلة في التالي:-
- أن يتم التوجه لإعدادات قناة وناسة أطفال.
- بعدها يُرجى إدخال التردد الجديد لقناة وناسة.
- وعليه يتم تحديد القمر الصناعي فيما بعد.
- القيام بتحديد معدل الترميز لقناة وناسة.
- ليتم عندها استقبال القناة بكل سهولة.