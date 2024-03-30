المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة الزمالك وفيوتشر ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2024 والقنوات الناقلة بدون تشفير

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2024 التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي بشوق ولهفة بعد أن نجح الزمالك في الوصول لتلك المرحلة بين العديد من الفرص المصرية، لقاء الزمالك أمام نظيره فيوتشر يعتبر الشغل الشاغل لدى عشاق الساحرة المستديرة لأن المتوقع أنها تكون مباراة قوية لأن الزمالك يخوض المباراة بتشكيلة قوية وضعها المدير الفني بحرص شديد لعدم ضياع تلك الفرصة، مما يواجهة فيوتشر نظيره بتشكيلة مميزة وهذا ما يزيد من التحديات ويجعل أجواء المباراة ساخنة، ويكون لدى الفريقين حرص شديد لتقديم الأداء المناسب للوصول إلى المباراة النهائي للتتويج، تابعوا معنا السطور التالية من المقال وسوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الزمالك وفيوتشر .

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

أداء فريق الزمالك في المباريات السابقة من كأس الكونفدرالية الإفريقية فوق الممتاز وهذا ما جعل يحصد رصيد كبير من النقاط، تفصلنا 24 ساعة فقط على لقاء الزمالك ضد فيوتشر في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بتاريخ الأحد الموافق 31 من مارس الجاري 2024، والجدير بالذكر أن مباراة الزمالك من المقرر أن تقام على أرضية استاد القاهرة الدولي وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وفيوتشر ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2024

غداً الأحد مباراة قوية بين الزمالك وفيوتشر يود عشاق الساحرة المستديرة معرفة القنوات التي تقوم بنقلها، ويخوض الزمالك المباراة برصيد 13 نقطة ويحتل الترتيب الأول في المجموعة B، ويحتل فيوتشر الترتيب الثاني في المجموعة الأولى A برصيد 11 نقطة، وسوف يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك أمام فيوتشر عبر شاشة قناة بي ان سبورت 6 والذي يأتي ترددها الرسمي على النحو التالي:.