إعلان هام..  زيادة 15% في معاشات أبريل 2024 وتحديد موعد الصرف

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2024، متضمنة زيادة بنسبة 15%، يوم الإثنين المقبل، ستستمر عملية الصرف لمدة 9 أيام من خلال المنافذ المعتمدة، في خطوة تأتي لتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، هذا الإجراء يبرز التزام الحكومة بالرعاية الاجتماعية وجهودها المستمرة لضمان رفاهية المواطنين.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن اكتمال كافة الإجراءات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل 2024، موجهة هذه الخطوة لتعزيز الأمان الاجتماعي لأكثر من 11 مليون مصري مستفيد، هذا الإعلان يأتي كجزء من التزام الهيئة بتحسين ظروف المعيشة وتوفير الدعم المادي للمتقاعدين، مما يبرز الرعاية الشاملة التي توليها الحكومة لكافة فئات المجتمع، وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الهيئة في ضمان استقرار ورفاهية المواطنين.

تفاصيل صرف معاشات أبريل 2024 والزيادة الجديدة والمنافذ المتاحة

مع الإعلان عن زيادة معاشات أبريل 2024، تستعد الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لبدء الصرف اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الاثنين المقبل، متيحة للمستفيدين مجموعة واسعة من الخيارات لاستلام معاشاتهم بكل يسر وسهولة، منافذ الصرف تشمل مكاتب فوري، والبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ماكينات بنك ناصر الاجتماعي وماكينات ATM المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن خيار الصرف عبر حاملي فيزا كارد، هذه التسهيلات تأتي في إطار جهود الهيئة لضمان تجربة صرف سلسة لجميع المستحقين، مؤكدة على التزام الدولة بتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وخاصة كبار السن والمتقاعدين.

تفاصيل الزيادة في معاشات أبريل 2024