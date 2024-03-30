“إضافة 100.000على الراتب” الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء دولة العراق، خاصة وأن رواتب الشهر تأتي بقيمة الزيادة التي تبلغ نحو 100 ألف دينار عراقي، بما يشمل جميع المستفيدين من حصولهم على الرواتب، وفي ذلك سنكشف معكم كيفية الإستعلام عن راتب المتقاعد، لكي يتعرف عليه الجميع.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية.

ليتم إدخال رمز التحقق المرئي.

التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم القيام بإدخال بيانات المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “الإستعلام” أو البحث.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط التسجيل في هيئة التقاعد

ومن أبرز الشروط التي يُرجى الإلتزام بها عند التقديم أو الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، ما نص على النحو الأتي:-