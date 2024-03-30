استعد للامتحانات.. رابط استخراج أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024 عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

لقد بدء العد التنازلي على الاختبارات النهائية ولذلك يبحث الطلاب على مدار 24 ساعة عن رابط استخراج أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء التسجيل لاستخراج أرقام الجلوس وأكدت على تفعيل رابط التسجيل، على أن تتم تلك العملية بشكل إلكتروني عبر الانترنت لكي تسهل على الطلاب وتوفر عليهم الوقت والمجهود

وحددت وزارة التربية والتعليم اليمنية مدة التسجيل لكي يستعجل الطلاب وانهاء جميع اجراءات استعدادات امتحانات الصف الثالث الثانوية، وبدء التعليم باليمن بوضع الضوابط الأمنية وتجهيز اللجان المدرسية التي تعقد بها الامتحانات الفترة القادمة، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم رابط استخراج أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024 ترقبوا معنا.

رابط استخراج أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024

منذ فترة طويلة والطلاب وأولياء الأمور كانوا ينتظرون إتمام تلك الخطوة بفارغ من الصبر من أجل تأدية امتحانات الثانوية العامة بجميع الاقسام علمي وانجليزي وادبي وشرعي ومنذ عدة أيام تم الكشف استخراج أرقام الجلوس والتي تم بالخطوات التالية:.

أولاً عليكم بتسجيل الدخول عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات. ثم اختر رقم الجلوس. حدد الثانوية. ثم إضافة اسم الطالب رباعي. والضغط على زر ابحث عن رقم الجلوس وسوف يظهر في الحال.

موعد اختبارات الصف الثالث الثانوي 2024 اليمن

نظراً اقتراب امتحانات الثالث الثانوي في اليمن للعام الدراسي 2023-2024 قامت وزارة التربية والتعليم اليمنيين بالكشف عن فتح باب التسجيل لاستخراج أرقام جلوس الطلاب، وحددت الوزارة موعد الاختبارات الشعبة العلمية والأدبية والإنجليزية والشرعية، وسوف تعقد الامتحانات رسمياً في منتصف شهر يونيو المقبل حتى منتصف شهر يوليو 2024، ومن المقرر أن فترة الامتحانات اسبوعين وتفصل بينهم الإجازات الاسبوعية ويتم استئناف الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعلى الطلاب الاستعداد للاختبارات من الآن لأن الثانوية العامة مرحلة مهمة والطالب المتفوق والذي يحصل على أعلى الدرجات فرصته في اختيار أفضل الكليات تكون أكبر.