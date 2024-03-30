توزيع 6 كيلو سكر مدعم لكل أسرة.. وزارة التموين تعلن عن إجراءات جديدة لضمان استقرار الأسعار

في خطوة إيجابية تجاه ضمان استقرار أسعار السكر والحد من الأزمات المحتملة، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تدابير فعالة تضمن استمرارية توفير السكر بكميات وافرة وبأسعار معقولة، بموجب هذه التدابير، ستوفر الوزارة السكر المدعم عبر بطاقات التموين بمعدل 6 كيلوغرامات لكل أسرة، بسعر 12.6 جنيه للكيلو الواحد، مما يمثل خبرا سارا للمواطنين في ظل الاستعدادات للإنتاج الموسمي من السكر.

توفير السكر الحر بأسعار ميسرة

في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كشف وزير التموين عن توفير كميات إضافية من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، متاحة للشراء عبر بطاقات التموين، مع تخصيص كيلو للأسر ذات الثلاثة أفراد فأقل، وكيلو للأسر التي تزيد عن ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى ارتفاع ملحوظ في دعم الخبز، من 51 مليار جنيه إلى 91 مليار جنيه، لضمان استمرار توفير رغيف الخبز بخمس قروش للرغيف الواحد، مما يؤكد على التزام الحكومة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

استقرار في مخزون السكر والسلع الأساسية على الصعيد الوطني

فتشهد الأسواق العالمية انخفاضًا طفيفًا في أسعار السكر بنسبة 2.5%، وفق لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه مصر لتعزيز استقرار توزيع السكر مع استهلاك يصل إلى 300 ألف طن، أشار عشماوي إلى أن الشركة القابضة قد ضخت 400 ألف طن من السكر إلى شركات التعبئة والمحافظات والمتاجر، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي للسكر يكفي لمدة 7 أشهر، كما ذكر أن هناك مخزون كافي من الدواجن يدوم لـ12 شهر، والقمح لـ3.5 أشهر، والزيت لـ5 أشهر، مؤكد على قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار في الأسواق.