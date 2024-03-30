عائد يصل حتى 27%.. شهادات البنك العربي الأفريقي 2024 بعائد يومي لمدة 3 سنوات

نلاحظ الرائج الآن على محركات جوجل الرسمي البحث عن شهادات البنك العربي الأفريقي 2024 الذي أعلن البنك عن بدء طرحها بشكل رسمي بأعلى عائد، والذي بدأ بالبحث عنها المواطنين لمعرفة أدق التفاصيل، أصبح لدى الكثير أهتمام بشهادات الاستثمار لأنها من الوسائل المضمونة جداً، كما كشف البنك العربي الأفريقي عن قيمة شهادات الإدخال والتي تعتبر بأقل قيمة مقارنةً الفائدة التي يحصل عليها العملاء، مما حدد البنك مدة ثلاثة سنوات وتصل الفائدة 27%، وحسب تصريحات البنك أن عملية إيداع المبلغ تتعلق بالبنك المركزي مقابل الجنيه، تابعوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول شهادات البنك العربي الأفريقي 2024.

شهادات البنك العربي الأفريقي 2024

أصبح لدى المواطنين وعي كبير بما يحدث وهذا ما يجعلهم يلجؤون لشراء شهادات الإدخال للحفاظ على المال في المكان المناسب بل ويحصل على فائدة تصل حتى 27%، ووضح البنك العربي الأفريقي أهم المزايا والشروط لمن يرغب في شراء الشهادات والاستفادة منها في زيادة المبلغ، تصل مدة الشهادة ثلاثة سنوات، ولا يمكن كسر الوديعة بالمبلغ إلا بعد مرور 6 أشهر وفي تلك الحالة تكون الاستفادة قليلة للغاية، حيث تبدأ عملية شراء الشهادات من 5 آلاف جنيه، ويمكن للعميل أن يحدد مدة ثانية للاستفادة الأكبر من زيادة الفائدة والعائد السنوي للمبلغ، وجاءت هذه القرارات بناءاً على القرارات الجديدة الذي أعلن عنها البنك المركزي المصري الأسابيع الماضية ورفع الفائدة على الإيداع والقروض حتى 6%.

شهادات الإدخار من البنك العربي الافريقي الدولي