اعدل مزاجك بكوباية.. سعر كيلو البن اليوم السبت 30 مارس 2024 في محلات العطارة

سعر كيلو البن اليوم السبت 30 مارس 2024 والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص وخاصةً محبي القهوة، ويرغب الكثير من الناس الإطلاع على القيمة الجديدة بعد أن تداولت أنباء بأن سعر البن يتراجع بشكل كبير، بعد أن ارتفع سعر البن بشكل جنوني في الهايبر ماركت ومحلات العطارة الأونة الأخيرة ووصل الكيلو 1000 جنيه، وتسبب ذلك في تراجع الشراء بسبب ارتفاع الأسعار

حيث يعتبر البن واحد من أهم المشروبات التي اعتاد الكثير على تناولها بشكل يومي والبعض يقوم بتناولها على مدار اليوم أكثر من المرة نظراً لاحتوائها البن على مادة الكافيين التي تساعد على التركيز والتقليل من الصداع، ولذلك ينشغل المواطنين بمعرفة أخر التحديثات في سعر كيلو البن اليوم السبت 30 مارس 2024 وموعد تراجع الأسعار رسمياً وهذا ما نتعرف عليه سوياً في التقرير التالي تابعونا.

سعر كيلو البن اليوم السبت 30 مارس 2024

يصل سعر كيلو البن المحوج اليوم ما بين 480 جنيه وحتى 500 جنيه.

كما سجل سعر كيلو البن السادة بعد تراجع الأسعار نحو 400 جنيه.

كيلو البن البرازيلي المحوج 840 جنيه.

كيلو البن العربي المحوج 920 جنيه.

ووصل سعر كيلو البن الحبسي السادة نحو 800 جنيه وكيلو المحوج 840 جنيه.

كيلو البن المحوج الجولد بسعر 620 جنيه.

أسباب زيادة أسعار البن في الأسواق

كشف الدكتور حسن فوزي رئيس هيئة شعبة البن بالغرفة التجارية، أن الأسعار خلال الفترة القادمة تتراجع أكثر من ذلك حيث تصل نسبة التراجع الأولى 10%، وأكد سيادته أن السبب وراء تراجع سعر البن هو أسعار صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، وقبل سابق كانت أسعار صرف الدولار كانت غير مستقرة وتأثر سعر البن وارتفع سعره بشكل جنوني وفقاً للبورصة العالمية، مما كشف حسن فوزي أن استهلاك مصر للبن كبير للغاية ويتراوح الاستهلاك السنوي ما بين 80 ألف طن وحتى 100 الف طن في العام.