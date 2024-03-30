مسلسل المداح 4 الحلقة 21 اسطورة العودة في رمضان 2024.. صابر ينقذ ابن حسن و مليكة تفشل في تدميره مرة ثانية

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 التي أصبحت واحدة من الكلمات البحثية على جوجل، مما أصبح مسلسل المداح حديث الصباح والمساعد على مواقع التواصل الاجتماعية لأنه قصته مختلفه وفريده عن أي عمل مصري تم عرضهخ من قبل، وأكد الجمهور أن أداء فريق العمل بمسلسل المداح مختلف عن كل عام وأسطورة العودة تستحق أعلى قدر من النجاح عن الموسم الثالث، واليوم ننشر لحضراتكم أهم أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 21 والموعد والقنوات الناقلة.

مسلسل المداح 4 الحلقة 21

تقترب حلقات مسلسل المداح 4 أسطورة العودة على النهاية وقد بدأ العد التنازلي ومع مرور كل حلقة تحدث مفاجأت كثيرة، ومن المتوقع أن الحلقات القادمة تكشف سر الدكتور سميح وهو الجن قزح الذي تمكن من إخراج الجن مليكة من أجل تدمير حياة صابر، مما يدبر الدكتور سميح لرحاب كي تنهي علاقتها تماماً مع صابر وتحاول شقيقتها منال أن تقنعها بالزواج من الدكتور سميح وأنها فرصة تلم بها كل بنت والزواج من بركة ورزق دون أن تعلم ما يخفي سميح، يعرض الليلة مسلسل المداح 4 الحلقة 21 عبر شاشة mbc مصر في الساعة 8 مساءً والإعادة في الساعة 3 عصراً بتوقيت مصر، كما يعرض المسلسل على منصة شاهد vip.

أحداث مسلسل المداح ح21

شهدت حلقة الأمس 20 من مسلسل المداح الجزء الرابع تطورات كثيرة في الأحداث وحققت الحلقة مشاهدة عالية ونالت إعجاب المتابعين، ومن أبرز الأحداث هو تدبير زين وشركائه لخطف ابن حسن والتلاعب بعقله واقناعه بأنه قد قتل ابنه ويسير حسن في الشوارع مثل المجنون وينادي على ابنه، ويقوم الشيخ صادق بإخبار صابر عما حدث لحسن فتظهر رؤية أمامه أن الطفل بخير ويجد مكان ويسرع من أجل إنقاذه وكشف خطة زين أمام منال والجميع، كما تحاول الجن مليكة أن تفعل أي شئ لتدمير صابر لكنها تفشل مرة ثانية ويصل صابر للنسخة الثانية من الكتاب وتبدأ خطة صابر لأنه يصل للعديد من الخيوط التي تمكنه من التخلص من الجن وحبسهم نهائياً.