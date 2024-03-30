رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 الجريدة الرسمية + الشروط المطلوبة للحصول على منحة البطالة

هناك الكثير من الجزائريين الذين يتساءلون عن متى يفتح موقع منحة البطالة 2024 وذلك للتسجيل في الموقع وتحديد موعد للمقابلة، والكثير منهم يواجه مشكلة فتح وإغلاق الموقع كما أن هناك بعض الولايات الجزائرية مثل سطيف عنابة، الشلف والطارف وبومرداس الموقع فتح لساعات وأغلق، ولم يتمكن الكثيرون من التسجيل، وقد صدرت الجريدة الرسمية لعام 2024 لتتضمن قوانين وشروط المنحة الخاصة بالبطالة وكيفية الحصول عليها.

متى يفتح موقع منحة البطالة 2024

تم التداول بصورة كبيرة من خلال مواقع التواصل أنه يتم فتح موقع منحة البطالة في يناير عام 2024 ولكن أكد أن هذا الكلام مجرد إشاعة ولا يتم تحديد التاريخ حتى هذا الوقت ولكن تم وأكد أنه يتم إغلاق الموقع لعدم كفاية أخذ المواعيد، وعادةً ما يتم فتح الموقع في فبراير.

كيف يتم التسجيل للحصول على منحة البطالة 2024

يتم التسجيل للحصول على منحة البطالة عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل، وبعد ذلك يجب على الشخص اتباع ما يلي:

اضغط على منحة البطالة في موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

كتابة رقم الهوية الوطنية والعمر وتاريخ الميلاد.

تعبئة النموذج الإلكتروني.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

أرسل الطلب.

وتظهر نتيجة الطلب إما بالقبول أو الرفض.

بعد ظهور النتيجة يجب على المتقدم تحديد موعد للمقابلة الشخصية.

خطوات حجز موعد للمقابلة الشخصية في منحة البطالة

لحجز موعد للمقابلة، اتبع الخطوات التالية:

أدخل على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. أدخل رقم بطاقة الطالب الخاصة بك. كتابة رقم الهوية. انقر فوق إرسال المواعيد تبدو غير متاحة. بعد الفتح ستظهر معلومات حول الشيك. قم بملء الحقول التي تظهر لك وهي “اسم صاحب الحساب، اسم صاحب الحساب، ورقم الحساب البريدي”. ثم انقر على جدولة المقابلة وحدد التاريخ المتاح لك. تأكد من أنك لست روبوتًا. قم بتأكيد الموعد وطباعة التعهد وكذلك طباعة إيصال الموعد. احتفظ بالإيصال حتى وقت المقابلة.

ما هي الشروط المطلوبة في منحة البطالة

يتواجد عدة شروط عليك معرفتها حتى تكون بالتفكير في منحة البطالة ومن أهم هذه الشروط كالتالي: