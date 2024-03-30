ثبت الان احدث اصدار.. إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق الجديد 2024 يبهر الجميع بثـوبة الجديد سـابق في المعرفة

قامت الشركة المطورة لنسخة واتساب بلس بالإعلان عن إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، بعد أن أصبح الإقبال كبيراً على هذا التطبيق عقب مشكلة الحظر التي تعرضت لها أغلب حسابات المستخدمين على النسخ المعدلة الأخرى، وتحتوي تلك النسخة على عدد من المزايا التي تجعله أكثر سهولة وراحة في الاستخدام، وحفاظاً على المعلومات الشخصية والهامة.

إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

تمت إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، والتي هي إمكانية إرسال مقطع فيديو تصل مدته حتى حوالي 7 دقائق لعدد غير محدود من جهات الاتصال في المرة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك توجد به خاصية إخفاء الظهور، وعدم ظهور مؤشر قراءة الرسائل المستلمة، وأخذ نسخة من حالات جهات الاتصال على الجهاز، والرسائل ذاتية الاختفاء، وإخفاء مشاهدة حالات الجهات الأخرى، وتحديد خلفية مختلفة لكل محادثة، واختيار من يمكنهم رؤية الصورة الشخصية والحالات، ومنع حذف الحالات ومشاهدة الرسائل المحذوفة.

خطوات تنزيل واتساب بلس الأزرق

حتى يمكن الاستمتاع بمزايا واتساب الأزرق، لا بد من أن يتم تنزيله بكل سهولة كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات التالية: