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المباني فتحـت!؟…قانون البناء الجديد 2024 من وزارة التنمية المحلية والرسوم والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة
قام مجلس الوزراء متمثلًا في وزارة التنمية المحلية بالإعلان عن قانون البناء الجديد 2024، والذي يتضمن عدة إجراءات من شأنها تسهل عملية البناء من قبل المواطنين على الأراضي الجديدة، بوجود ترخيص لذلك من دون البناء على الأرض بدون تصريح، بالإضافة إلى ذلك فقد وضحت الوزارة خطوات تقديم طلب التصالح، والرسوم الواجب سدادها، وهو ما سيتم توضيحه خلال السطور التالية.
قانون البناء الجديد 2024
يتضمن قانون البناء الجديد 2024 عددا من الخطوات لإتمام الحصول على ترخيص البناء، وتأتي هذه الإجراءات في الآتي:
- يتم تقديم الطلب الخاص بالتصالح.
- ثم دفع الرسوم المقررة، والتي هي 2000 جنية خاصة بالموافقة المبدئية والمعاينات، و700 مقابل التصاريح الهندسية، ورسوم التأمين الاجتماعي وهي تكون 2.5 % من كافة التكاليف الخاصة بالبناء، ورسوم المكتب الهندسي، والتي تتحدد بناء على مساحة الأرض ولذا قد تزيد أو تنقص حيث أنها ليست ثابتة.
- بعد ذلك يتم إجراء المعاينة للمبنى، وعمل الرسومات الهندسية، ومن ثم الحصول على التصريح.
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء
عند تقديم طلب الحصول على ترخيص بناء هنا لا بد من أن يتم إرفاق عدد من المستندات، وهي ما يلي:
- في البداية لابد من تقديم بيان صلاحية الأرض، والذي من الضروري أن يكون ساري الفعالية.
- أيضاً يرجى تقديم عقد المقاولة.
- كذلك بعد سداد الرسوم يحصل الفرد على إيصالات إثبات ذلك لذا؛ يتم تقديم هذه الإيصالات التي تثبت دفع جميع الرسوم.
- عقود ملكية أرض المبني موثقة من قبل الشهر العقاري.
- الأوراق الخاصة بمالك الأرض مثل بطاقة الرقم القومي وبيانات أخرى مثل رقم الهاتف.