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أخيــراً قرار رسمي.. حـقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وجدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة
انتهت هيئة التأمينات الاجتماعية القومية من إجراءات تسليم المعاشات لأصحابها لتعلن بعد ذلك عن موعد صرف معاشات شهر أبريل، 2024، ومضاف إليها الزيادة الجديدة التي قيمتها 15 %، وقد تقرر أن يكون الصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك ليكون بإمكان المواطنين الاستفادة من المعاش في شراء ما يحتاجون إليه.
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
من المقرر وفق مع أعلنت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية أن يكون موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 هو في اليوم الأول من شهر أبريل والموافق يوم الإثنين، ويظل يمكن لمتقاضي المعاشات صرفها حتى يوم 8 من نفس الشهر الموافق الإثنين، وبالإضافة إلى أنه سيكون ذلك هو الشهر الثاني الذي يطبق به قرار الزيادة، وسوف يستمر ذلك حتى نهاية العام الجاري مع ارتفاع نسبة الزيادة لتصل حتى 55%.
جدول معاشات شهر أبريل 2024
جاءت المعاشات الخاصة بشهر أبريل بعد زيادتها كما يلي:
- أصحاب معاشات 1300 جنية سوف يحصلون على 1495 جنية.
- أما متقاضي المعاش 1500 جنية سيصل معاشهم 1725 جنية.
- والذين كانوا يأخذون معاش 1600 زاد إلى 1840 جنية.
- مستحقو معاش كان 2000 جنية ارتفع حتى 2300 جنية.
- بالنسبة إلى أصحاب معاش 2300 جنية فإنهم سيكون المعاش الخاص بهم 2645 جنية.
- مستحقو معاشات كانت قيمتها 2600 جنية فقد ارتفعت إلى 2990 بعد الزيادة.
- الذين كانوا يحصلون على معاش 2900 جنية أصبحت 3335 جنية.
- أما أصحاب معاش 3200 سيحصلون هذا الشهر على 3680 جنية.
- مستحقو المعاش 3800 جنية سيكون 4370 جنية.
- ثم مستحقو المعاش 4100 جنية سيصل إلى 4715 جنية.
- ومستحقو معاش 4400 جنية أصبح 5060 جنية.
- مستحقين المعاشات 4700 جنية أصبحت الآن 5405 جنية.
- في الأخير أصحاب معاش 10080 جنية زاد حتى 11592 جنية.