أخيــراً قرار رسمي.. حـقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وجدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة

انتهت هيئة التأمينات الاجتماعية القومية من إجراءات تسليم المعاشات لأصحابها لتعلن بعد ذلك عن موعد صرف معاشات شهر أبريل، 2024، ومضاف إليها الزيادة الجديدة التي قيمتها 15 %، وقد تقرر أن يكون الصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك ليكون بإمكان المواطنين الاستفادة من المعاش في شراء ما يحتاجون إليه.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

من المقرر وفق مع أعلنت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية أن يكون موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 هو في اليوم الأول من شهر أبريل والموافق يوم الإثنين، ويظل يمكن لمتقاضي المعاشات صرفها حتى يوم 8 من نفس الشهر الموافق الإثنين، وبالإضافة إلى أنه سيكون ذلك هو الشهر الثاني الذي يطبق به قرار الزيادة، وسوف يستمر ذلك حتى نهاية العام الجاري مع ارتفاع نسبة الزيادة لتصل حتى 55%.

جدول معاشات شهر أبريل 2024

جاءت المعاشات الخاصة بشهر أبريل بعد زيادتها كما يلي: